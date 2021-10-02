Kurallara uymayan taksiciler turist kılığındaki polise yakalandı - Son Dakika

Kurallara uymayan taksiciler turist kılığındaki polise yakalandı

Denetimde kurallara uymayan taksicilere ceza yağarken, 4 araç trafikten men edildi

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te sivil trafik polisleri turist kılığında bindikleri taksiler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde taksicilere ceza yağarken 4 araç bağlanarak otoparka çekildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri taksiler üzerindeki denetimlerine hız verdi. Fatih'te taksilere Arap turist kılığında binen sivil ekipler, kurallara uymayan sürücüleri Aksaray'daki denetim noktasında durdurdu. Denetimde sürücülere, taksimetre açmamaktan 652 TL, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 314 TL, emniyet kemeri takmamaktan ve sigara içmekten 144'er TL cezai işlem uygulandı. 4 ticari taksi sürücüsüne de yolcu taşıma belgesi olmadığı için bin 339 TL para cezası kesilerek araçları bağlandı. Cezai işlem uygulanan taksi sürücüleri polis ekiplerine ve basın mensuplarına tepki gösterdi.

"Hata yaptık"

Taksimetre açmayan bir taksi sürücüsü, "Gidecekleri yer için pazarlık ettiler. 50 TL dedim. O kadar. Gidecekleri yer o kadar yazıyordu. Pazarlığın yasak olduğunu biliyorum. Hata yaptık" diye konuştu.

Yolcu taşıma belgesi olmayan ve yolcu seçen taksi sürücüsü Abdurrahman Okay, "Saat 13.30'dan 15.30 kadar 120 TL iş yapmışım. Trafikten gidilmiyor. 'Yolcu seçiyorsun' diyorlar. Trafik kilit. Buna bir çare bulsunlar. Müşteri el etti, onu aldım. Sivil polis bana 'müsait misin?' demedi" dedi.