Son dakika haberleri | - Son Dakika

Son dakika haberleri |

Son dakika haberlerine göre Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 10 milyon 820 bin 156'ya ulaştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 10 milyon 820 bin 156'ya ulaştı.

Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 519 bin 274 kişi öldü, virüs saptanan 6 milyon 40 bin 899 kişi iyileşti.

Dünya genelinde halen tedavisi süren 4 milyon 260 bin 401 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ülke olan ABD'de 2 milyon 780 bin 152 kişide Kovid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 130 bin 798 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı 50 bini aşan ülkeler

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (1 milyon 453 bin 369), Rusya (661 bin 165), Hindistan (605 bin 775), İngiltere (313 bin 483), İspanya (296 bin 739), Peru (288 bin 477), Şili (282 bin 43), İtalya (240 bin 760), Meksika (231 bin 770), İran (230 bin 211), Pakistan (217 bin 809), Türkiye (201 bin 98), Almanya (196 bin 324), Suudi Arabistan (194 bin 225), Fransa (165 bin 719), Güney Afrika (159 bin 333), Bangladeş (149 bin 258), Kanada (104 bin 271), Kolombiya (102 bin 9), Katar (97 bin 3), Çin (83 bin 537), Mısır (69 bin 814), İsveç (69 bin 692), Arjantin (68 bin 197), Belarus (62 bin 424), Belçika (61 bin 598), Ekvador (58 bin 257), Endonezya (57 bin 770), Irak (51 bin 524) ve Hollanda (50 bin 273)."

Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şu şekilde:

"Brezilya 60 bin 713, İngiltere 43 bin 906, İtalya 34 bin 788, Fransa 29 bin 861, Meksika 28 bin 510, İspanya 28 bin 363, Hindistan 17 bin 855, İran 10 bin 958, Peru 9 bin 860, Belçika 9 bin 761, Rusya 9 bin 683, Almanya 9 bin 61, Kanada 8 bin 615, Hollanda 6 bin 113, Şili 5 bin 753, İsveç 5 bin 370, Türkiye 5 bin 150, Çin 4 bin 634, Ekvador 4 bin 576, Pakistan 4 bin 473, Kolombiya 3 bin 470, Mısır 3 bin 34, Endonezya 2 bin 934, Güney Afrika 2 bin 749, Irak 2 bin 50, Bangladeş 1888, Suudi Arabistan 1698, Arjantin 1351, Belarus 398 ve Katar 115."

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | - Son Dakika

Son Dakika

17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:07 İngiltere, Venezuela'nın 1 milyar euroluk altınlarına el koydu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek 12:31 Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
11:36
Medipol Başakşehir, Hasan Ali Kaldırım'la ilk görüşmeyi yaptı
10:46
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
10:24
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Yusufeli Barajı, 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak
09:20
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
09:15
Kovid-19'dan son 24 saatte Brezilya'da 1038, Meksika'da 741, Hindistan'da 434 kişi öldü
08:21
Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı
00:53
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 18:35:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]