Son dakika haberleri! - Son Dakika

Son dakika haberleri!

Son dakika haberlerine göre Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 32 milyon 104 bini geçti.

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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 32 milyon 104 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 982 bin 47 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 32 milyon 104 bin 248'e çıkarken virüs saptanan 23 milyon 685 bin 877 kişi sağlığına kavuştu. Tedavisi devam eden 7 milyon 436 bin 324 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 139 bin 553 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 206 bin 593 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (5 milyon 732 bin 518), Brezilya (4 milyon 627 bin 780), Rusya (1 milyon 122 bin 241), Kolombiya (784 bin 268), Peru (782 bin 695), Meksika (710 bin 49), İspanya (693 bin 556), Güney Afrika (665 bin 188), Arjantin (664 bin 799), Fransa (481 bin 141), Şili (449 bin 903), İran (432 bin 798), İngiltere (409 bin 729), Bangladeş (353 bin 844), Suudi Arabistan (332 bin 635), Irak (331 bin 359), Pakistan (308 bin 217), Türkiye (308 bin 69) ve İtalya (302 bin 537)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (139 bin 65), Hindistan (91 bin 173), Meksika (74 bin 949), İngiltere (41 bin 862), İtalya (35 bin 758), Peru (31 bin 870), Fransa (31 bin 459), İspanya (31 bin 34), İran (24 bin 840), Kolombiya (24bin 746), Rusya (19 bin 799), Güney Afrika (16 bin 206), Arjantin (14 bin 376), Şili (12 bin 345) ve Ekvador (11 bin 171)."

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:45 - Kaynak: AA

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