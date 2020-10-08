Son dakika haberleri... - Son Dakika

Son dakika haberleri...

08.10.2020 09:31
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Bir son dakika haberine göre Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 36 milyon 401 bini geçti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 36 milyon 401 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 60 bin 567 kişi yaşamını yitirdi.

Vaka sayısı, dünya genelinde 36 milyon 401 bin 583'e çıkarken, virüs saptanan 27 milyon 418 bin 538 kişi sağlığına kavuştu. Ayrıca tedavisi devam eden 7 milyon 922 bin 478 vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 7 milyon 776 bin 224 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 216 bin 784 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 300 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (6 milyon 835 bin 655), Brezilya (5 milyon 2 bin 357), Rusya (1 milyon 248 bin 619), Kolombiya (877 bin 683), İspanya (872 bin 276), Arjantin (840 bin 915), Peru (835 bin 662), Meksika (799 bin 188), Güney Afrika (685 bin 155), Fransa (635 bin 509), İngiltere (544 bin 275), İran (483 bin 844), Şili (474 bin 440), Irak (391 bin 44), Bangladeş (373 bin 151), Suudi Arabistan (337 bin 711), İtalya (333 bin 940), Filipinler (329 bin 637), Türkiye (329 bin 138), Pakistan (316 bin 934), Endonezya (315 bin 714) ve Almanya (311 bin 113)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (148 bin 304), Hindistan (105 bin 554), Meksika (82 bin 726), İngiltere (42 bin 515), İtalya (36 bin 61), Peru (33 bin 9), İspanya (32 bin 562), Fransa (32 bin 445), İran (27 bin 658), Kolombiya (27 bin 180), Arjantin (22 bin 226), Rusya (21 bin 865), Güney Afrika (17 bin 248), Şili (13 bin 90), Ekvador (11 bin 743), Endonezya (11 bin 472) ve Belçika (10 bin 108)."

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... - Son Dakika

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