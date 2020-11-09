Son dakika haberleri | - Son Dakika

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09.11.2020 09:37
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Son dakika gündem haberi: Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 50 milyon 739 bini aştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 50 milyon 739 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 262 bin 147 kişi yaşamını yitirdi.?

Vaka sayısı 50 milyon 739 bin 516'ya çıkarken, virüs saptanan 35 milyon 796 bin 183 kişi sağlığına kavuştu. Tedavileri devam eden 13 milyon 681 bin 186 hasta bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 10 milyon 288 bin 480 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 243 bin 768 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle: ?

"Hindistan (8 milyon 553 bin 864), Brezilya (5 milyon 664 bin 115), Fransa (1 milyon 787 bin 324), Rusya (1 milyon 774 bin 334), İspanya (1 milyon 388 bin 411), Arjantin (1 milyon 242 bin 182), İngiltere (1 milyon 192 bin 13), Kolombiya (1 milyon 143 bin 887), Meksika (967 bin 825), İtalya (935 bin 104), Peru (922 bin 333), Güney Afrika (737 bin 278), İran (682 bin 486), Almanya (672 bin 507), Polonya (546 bin 425), Şili (521 bin 558) ve Belçika (500 bin 789)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle: ?

"Brezilya (162 bin 397), Hindistan (126 bin 653), Meksika (95 bin 27), İngiltere (49 bin 44), İtalya (41 bin 394), Fransa (40 bin 439), İspanya (38 bin 833), İran (38 bin 291), Peru (34 bin 879), Arjantin (33 bin 560), Kolombiya (32 bin 791), Rusya (30 bin 537), Güney Afrika (19 bin 809), Endonezya (14 bin 614), Şili (14 bin 543), Belçika (13 bin 55), Ekvador (12 bin 830), Almanya (11 bin 505), Irak (11 bin 327), Türkiye (10 bin 887) ve Kanada (10 bin 522)."

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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