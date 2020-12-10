Son dakika haberleri | - Son Dakika

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10.12.2020 10:17
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Son dakika gündem haberi: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 69 milyon 240 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 69 milyon 240 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 575 bin 819 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 69 milyon 240 bin 196'ya çıkarken, virüs saptanan 47 milyon 995 bin 269 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 15 milyon 820 bin 42 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 296 bin 698 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 767 bin 371), Brezilya (6 milyon 730 bin 118), Rusya (2 milyon 541 bin 199), Fransa (2 milyon 324 bin 216), İtalya (1 milyon 770 bin 149), İngiltere (1 milyon 766 bin 819), İspanya (1 milyon 725 bin 473), Arjantin (1 milyon 475 bin 222), Kolombiya (1 milyon 392 bin 133), Almanya (1 milyon 242 bin 253), Meksika (1 milyon 205 bin 229), Polonya (1 milyon 88 bin 346), İran (1 milyon 72 bin 620), Peru (977 bin 312), Türkiye (925 bin 342), Ukrayna (845 bin 343), Güney Afrika (828 bin 598), Belçika (597 bin 643), Endonezya (592 bin 900), Hollanda (576 bin 695), Irak (569 bin 873), Şili (564 bin 778), Çekya (556 bin 927) ve Romanya (532 bin 40)."

ABD'nin yanı sıra virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aştığı ülkeler ise şöyle:

"Brezilya (179 bin 32), Hindistan (141 bin 772), Meksika (111 bin 655), İngiltere (62 bin 566), İtalya (61 bin 739), Fransa (56 bin 648), İran (51 bin 212), İspanya (47 bin 19), Rusya (44 bin 718), Arjantin (40 bin 222), Kolombiya (38 bin 308), Peru (36 bin 455), Güney Afrika (22 bin 574), Polonya (21 bin 160), Almanya (20 bin 704), Endonezya (18 bin 171), Belçika (17 bin 603), Şili (15 bin 690), Türkiye (15 bin 531), Ukrayna (14 bin 204), Ekvador (13 bin 814), Kanada (12 bin 983), Romanya (12 bin 821) ve Irak (12 bin 501)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Fransa, Rusya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

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