Son dakika haberleri: - Son Dakika

Son dakika haberleri:

08.01.2021 10:57
Son dakika haberleri: , System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 88 milyon 528 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında toplam vaka sayısı 88 milyon 528 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde 1 milyon 907 bin 73 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısı 88 milyon 528 bin 10'a çıkarken, virüs saptanan 63 milyon 623 bin 473 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 22 milyon 132 bin 45 kişide Kovid-19 tespit edildi, 374 bin 124 kişi öldü.

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (10 milyon 414 bin 44), Brezilya (7 milyon 961 bin 673), Rusya (3 milyon 332 bin 142), İngiltere (2 milyon 889 bin 419), Fransa (2 milyon 727 bin 321), Türkiye (2 milyon 296 bin 102), İtalya (2 milyon 220 bin 361), İspanya (2 milyon 24 bin 904), Almanya (1 milyon 869 bin 306), Kolombiya (1 milyon 737 bin 347), Arjantin (1 milyon 690 bin 6), Meksika (1 milyon 493 bin 569), Polonya (1 milyon 356 bin 882), İran (1 milyon 268 bin 263), Güney Afrika (1 milyon 170 bin 590), Ukrayna (1 milyon 105 bin 169) ve Peru (1 milyon 26 bin 690)."

ABD'nin yanı sıra ölü sayısının 10 bini aştığı ülkeler şu şekilde:

"Brezilya (200 bin 498), Hindistan (150 bin 606), Meksika (131 bin 31), İngiltere (78 bin 508), İtalya (77 bin 291), Fransa (66 bin 841), Rusya (60 bin 457), İran (55 bin 933), İspanya (51 bin 675), Kolombiya (45 bin 67), Arjantin (44 bin 122), Almanya (39 bin 258), Peru (38 bin 49), Güney Afrika (31 bin 809), Polonya (30 bin 241), Endonezya (23 bin 520), Türkiye (22 bin 264), Belçika (19 bin 936), Ukrayna (19 bin 588), Şili (16 bin 913), Kanada (16 bin 3579), Romanya (16 bin 410), Ekvador (14 bin 158), Irak (12 bin 869), Çekya (12 bin 800), Hollanda (12 bin 84), Pakistan (10 bin 558) ve Macaristan (10 bin 325)."

Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Rusya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı Aralık ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri başladı Boğazını kestiği tavuğu ateşe atıp, cinler alemine adadığını söyleyen kişi gözaltına alındı Son Dakika! İstanbul'da metrobüs yoluna giren tır nedeniyle E-5'te trafik durdu Belediye işçilerini taşıyan servis kaza yaptı, can pazarı yaşandı: 2 ölü, 22 yaralı Hamsiye av yasağı gelince balıkçılar hale akın etti İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu
Meslektaşını öldürüp boş araziye atan müzisyen, cinayetten sonra sahneye çıktı Meslektaşını öldürüp boş araziye atan müzisyen, cinayetten sonra sahneye çıktı         
10:47
Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu         
10:11
Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var         
09:52
Kızının erkeklere satıldığı öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığı öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşleyen genci, ailesi kanlar içerisinde buldu Üzerine yattığı pompalı tüfeği ateşleyen genci, ailesi kanlar içerisinde buldu         
09:37
Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Dinlenme tesisindeki araç ve yayalara çarpan sürücü intihar girişiminde bulundu! Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı         
08:52
Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı Hakkarili genç, köyde telefon çekmeyince çanak anten ve metal siniden 'baz istasyonu' yaptı         
08:22
'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına geldi 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kuraklık nedeniyle haritadan silinme noktasına geldi         
08:05
"Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim" diyen Hülya Avşar, dizi setine spor salonu kurdurtuyor         
07:40
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu Fiyatıyla dudak uçuklatan montunu giyen Serenay Sarıkaya, dalga konusu oldu         
00:06
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 11:13:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei