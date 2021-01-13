Son dakika haberleri: - Son Dakika

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Son dakika haberleri:

13.01.2021 14:41
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Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı 32 bin 446 metrekarelik Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi'nin yapımı, 4 aylık sürede bitirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı 32 bin 446 metrekarelik Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisi'nin yapımı, 4 aylık sürede bitirildi.

AA muhabirinin Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonundan aldığı bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsis edilen tesis, 4 ay gibi kısa bir sürede sporcuların ve halkın kullanımına uygun hale getirildi.

Toplam alanı 32 bin 446 metrekare olan tesiste, binicilik, geleneksel Türk okçuluğu ve olimpik okçuluk eğitimlerine başlandı.

Tesis bünyesinde yer alan atların bakımları için 600 metrekare üzerine kurulu 20 at kapasiteli ahırda, veterinerlik bölümü, bakım-temizlik alanları ve solaryum gibi her gereksinimi karşılayacak donanım mevcut.

Tesiste, atlı sporlar faaliyetleri için düzenlenmiş olan 2 bin 400 metrekarelik açık manej, 900 metrekarelik ısıtıcılı, özel tribünlü kapalı manej ve 225 metrekarelik poni gezinti maneji yer alıyor.

Tesis, tam kapasiteyle çalıştığında günlük 48 öğrenciye at biniş eğitimi, 150 öğrenciye de okçuluk eğitimi verebiliyor.

Gölet etrafında gezi

Tesiste binicilik faaliyetleri kapsamında, Milli Botanik Bahçesi sınırları içerisindeki gölet etrafında atlı gezi faaliyetleri ve sportif atlı sporlar yapılabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Katar Emiri'nin hediye ettiği 5 Arap atı ile Kırgızistan'dan hediye edilen 2 Kırgız atının da yer aldığı 18 at, halkın kullanımına sunuldu.

Tesis, Türkiye'de sayılı, Ankara'da tek olan, 500 kişi kapasiteli tribünü bulunan 4 bin metrekarelik açık ok atış alanına, 200 metrekarelik kapalı ok atış alanına, 110 metrekarelik özel kapalı ok atış alanına, eğitim salonu faaliyet alanlarına ve 90 metrekarelik ısıtıcılı ok atış kabinine sahip.

Yerleşkede, 47 metre uzunluğunda ve 5 basamaklı tribün ile bütünleşen yeşil alandan oluşan etkinlik alanı, aba güreşi, şalvar güreşi ve kuşak güreşi için tasarlandı.

100 kişilik konferans salonu

Tesis bünyesindeki 100 kişilik konferans salonu, geleneksel spor dallarının geliştirilmesine yönelik düzenlenecek eğitimlere, seminerlere ve söyleşilere ev sahipliği yapacak.

Açık ve kapalı alanlarıyla hizmet verecek 250 metrekarelik kafeteryada bebek bakım odası ve 1-5 yaş arası oyun parkı da mevcut.

Yerleşkenin farklı noktalarında çocuklar için tasarlanan kapalı ve açık oyun alanları da bulunuyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Okçuluk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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