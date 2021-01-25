Son dakika haberleri! - Son Dakika

Son dakika haberleri!

25.01.2021 11:31
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Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen 8 bininci konutun anahtarı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahibine teslim edilecek.

Elazığ'da depremzedeler için inşa edilen 8 bininci konutun anahtarı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hak sahibine teslim edilecek.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak 2020'de meydana gelen, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremde binlerce evin ağır hasar gördüğü Elazığ'da, depremzedelerin konut ihtiyacını karşılamak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yapımına başlanan 20 bin 118 konuttan 8 bini tamamlandı.

Depremin 1. yılını yeni konutlarında karşıladılar

İnşası tamamlanan 8 bin konuttan 3 bin 310'u, Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce hak sahipliği süreci tamamlanan depremzedelere, Elazığ Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen kura çekimi ile verildi.

Teslim edilen konutlarına yerleşen depremzedeler, depremin 1. yılını yeni konutlarında karşıladı.

Depremzede aileler, içerisinde okul, iş yeri, cami, fırın, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, spor tesisleri, yürüyüş ve bisiklet yollarının bulunduğu, yöresel mimarinin izlerini taşıyan ve çevre düzenlemesiyle dikkati çeken konutlarda yaşamını sürdürüyor.

8 bininci konutun anahtarını hak sahibine Cumhurbaşkanı teslim edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 8 bininci konutun anahtarı da bugün hak sahibine verilecek.

Diğer konutların da etaplar halinde hak sahibi depremzedelere teslim edilmesine devam ediliyor.

Kırsalda 1015 çelik konstrüksiyon konut projesi

Kırsaldaki depremzedelerin de yaralarını sarmak için çalışma yürüten TOKİ, Baskil, Sivrice ve Maden ilçeleri ile merkeze bağlı toplam 300 köyde, 4 etap şeklinde ihalesi yapılan ve yüzde 20'sinin inşası tamamlanma noktasına gelen 1015 çelik konstrüksiyonlu konut projesi uyguladı.

35 yeni okul inşa ediliyor

Hasar gören okulların yerine ise Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde hayırsever firmaların katkılarıyla 11 okulun, devlet eliyle ise yaklaşık 150 milyon liralık yatırımla merkez ve ilçelerde 24 okulun yapımı için çalışmalar devam ediyor. Depremde hasar gören 12 okulda da 26 milyon 676 bin liralık maliyetle güçlendirme çalışması yürütülüyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Elazığ, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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