Son dakika haberleri | AFYONKARAHİSAR Sandıklı Hüdai Kaplıcaları misafirlerini bekliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | AFYONKARAHİSAR Sandıklı Hüdai Kaplıcaları misafirlerini bekliyor

Son dakika gelişmesine göre Sandıklı Hüdai Kaplıcaları misafirlerini bekliyorAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde şifalı suları ve çamuruyla ünlü Hüdai Kaplıcalarında, 1 Haziran itibariyle gelecek misafirler için hazırlıklar tamamlandı.

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları misafirlerini bekliyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde şifalı suları ve çamuruyla ünlü Hüdai Kaplıcalarında, 1 Haziran itibariyle gelecek misafirler için hazırlıklar tamamlandı. Bölgedeki umuma açık tesisler kademeli olarak işletmeye alınarak, hizmete sunulacak.

Sandıklı Belediyesi tarafından işletmesi yapılan, şifalı suları ve çamuruyla ünlü Hüdai Kaplıcalarında, Kaplıca İşletme ve İştirakler Müdürlüğü personeli tarafından normalleşme süreci için bütün hazırlıkları tamamlandı. Personel tarafından temizlenen odalar ve umuma açık yerler sertifikalı çalışanlar tarafından ULV cihazları tarafından koronavirüse karşı ilaçlandı. Yine itfaiye personeli tarafından kaplıca meydanında bulunan süs havuzu yıkanarak temizlendi. Apart ve şahsi tarzda olan bölümler açık tutulurken, işletme bünyesinde bulunan saatlik banyolar, çamur banyoları ve umma açık alanlar gelecek genelge doğrultusunda koronavirüse karşı önlemler alınarak kademeli şekilde açılacak.

Hüdai Kaplıca İşletme ve İştirakler Müdürü Mustafa Nacak, "Sağlıklı günlerde buluşmak duası ile hepinizi buraya bekliyoruz. Kaplıca işletmemizin 300 apart odaları bulunmaktadır. Bunun yanında umuma açık yerlerimiz, saatlik banyolarımız, kür merkezlerimiz, yine erkek ve bayan olmak üzere umuma açık havuzlarımız bulunmaktadır. Ancak virüs nedeniyle umuma açık olan yerlerimiz kapalıdır. 300 odamız ise apart tarzı ve şahsi olduğu için hizmetinize sunulmaktadır. Tabii ki bu odalarımız virüs nedeniyle sertifikalı arkadaşlarımız tarafından ULV cihazları ile birlikte, ayrıyeten kullanmış olduğumuz ilaçla sterilize edilmekte, hidrojen peroksitle dezenfekte edilmektedir. Bizim virüs öncesi de çalışmalarımız vardı. SARS virüsü, MERS virüsü gibi virüslere karşı da önlem ve çalışmalarımız vardı" dedi.

Devlete destek vermek amaçlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Nacak, "Devletimize destek verebilmek için bu Covid-19 virüsü süresince bütün resmi yerlerin dezenfekte işlemlerini Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ün talimatı ile biz devir aldık. İlçemizdeki resmi kurumlar olmak üzere bütün umuma açık binalar dezenfekte edilmiştir" diye konuştu.

İnsanların sağlığı için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Mustafa Nacak, şöyle dedi:

"Burası termal turizm bölgesi olduğu için insanlarımız buraya sağlık bulmaya geliyor. Biz de onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Yani şunu diyebiliriz odalarımızın kapısının kolundan tutun, yatağını, penceresini her yerini dezenfekte ettik. Evinizden daha rahat şekilde kalabileceğiniz şekilde odalarımız dezenfekteni ve hijyeni yapıldı."

Son dakika haberleri | AFYONKARAHİSAR Sandıklı Hüdai Kaplıcaları misafirlerini bekliyor

Sandıklı, Kaplıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 02:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | AFYONKARAHİSAR Sandıklı Hüdai Kaplıcaları misafirlerini bekliyor - Son Dakika

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