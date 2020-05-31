Son dakika haberleri | Atık suda korona virüs saptandı - Son Dakika

Dünyada ilk kez atık sudan çamur örnekleri alındı. istanbul'da alınan örneklerde virüs saptandı. İstanbul'da derelerde, köylerde, kanalizasyonlarda korona virüs araştırması yapıldı. Atık sudan alınan çamur örnekleri incelendi ve çamurda virüs örneklerine rastlandı. Özellikle pandemi hastanelerinin yakınlarında Kovid-19 izlerine daha çok rastlandı. Tarım Bakanlığının koordinasyonundaki çalışmada dünyada ilk kez çamur örneklerinden tarama yapılmış oldu. Bursa, Konya, İzmir, Samsun ve Yalova'da da örnekler toplandı, analize gönderildi. Gerekli izinler çıkarsa havalimanları ve turistik tesislerde de korona virüs taraması yapılacak.

(İHA)