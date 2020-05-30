Son dakika haberleri | Belediye zabıta ekipleri ücretsiz maske dağıttı
Son dakika habere göre MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.
MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.
Korona virüs önlemleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda özellikle maske olmadan girilmesi yasaklanan alanlarda maske dağıtan zabıta ekipleri, vatandaşa da maske veriyor. İlçenin çeşitli bölgelerinde ellerinde maskeler ile hazır bulunan zabıtalar, vatandaşları karşılayarak maske dağıtmaya başladı. Ücretsiz olarak dağıtılan maskelere halkın ilgisi yoğun oldu. İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi, ülke olarak Covid19, salgın hastalığın önüne geçmek için ciddi çaba gösterdiklerinin altını çizerek, "Dünyada küresel bir sorun olan korona virüsün tedbirlerini ilk günden bu yana elimizden geldiğince almaya çalıştık. Vakaların ve ölüm oranlarının azalması ile birlikte millet olarak normalleşmeye gittiğimiz bu süreçte daha temkinli olmalıyız, sosyal mesafelerimize ağırlık vermeliyiz. Kaymakamlık ve Belediye olarak bu zor günleri geride bırakana kadar ilçe adına önlemlerimizi almaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan ricamız kendi hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve maske kullanımlarına özellikle de alışveriş esnasında özen göstermeleri istiyoruz" dedi. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 02:50 Kaynak: İHA
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