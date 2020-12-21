Trafodan kablo çalan hırsızlık şebekesi polise çarpıldı - Son Dakika

- Trafodan kablo çalan hırsızlık şebekesi polise çarpıldı

Aile süsü vererek hırsızlık yapacağı yerleri tespit eden çete üyeleri 1.5 Milyon TL değerinde kablo çaldı

Aracı bozulan çift ve piknik yapan aile gibi görünerek keşif yapan 14 kişilik hırsızlık çetesi polis operasyonu ile yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te elektrik trafolarına dadanan 14 kişilik hırsızlık şebekesi polis operasyonu ile çökertildi. Şebekenin keşif yaptığı yerlerde aracı bozulan çift ve piknik yapan aile görüntüsü sergileyerek dikkat çekmediği belirlendi.

Kenttin çeşitli noktalarında son 5 aydır gerçekleşen ani elektrik kesintilerini araştıran elektrik dağıtım şirketi yaptığı araştırma sonucu bazı trafoların içindeki kabloların çalındığını belirledi. Olayın ihbarı üzerine Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden özel bir ekip oluşturuldu. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip, 286 güvenlik kamerası inceleyen ekipler, şahısların kimlik ve adres bilgilerini belirledi. Ekipler 14 adrese eş zamanlı olarak düzenlediği operasyon ile biri kadın 14 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada şebekenin son 5 ayda 100'ü aşkın 1.5 Milyon liralık hırsızlık kablonun çalındığı hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.

Şebekenin hırsızlık yapacağı trafo ve yerleri ise kullandıkları ilginç yöntemle tespit ettikleri ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin kendilerine piknik yaapan aile süsü vererek ve aracı bozulmuş karı koca gibi göstererek, keşif ve gözetleme yaptıkları tespit edildi.

Gözaltındaki şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.