1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 3 sanık hakkında karar verildi - Son Dakika
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1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 3 sanık hakkında karar verildi

08.04.2022 11:20
1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 3 sanık hakkında karar verildi

Eskişehir'in Alpu ilçesinde tekel bayi işletmecileri arasında çıkan kavgada Recep Ak'ı (24) kalbinden bıçaklayarak öldüren ve 2 kişiyi yaralayan sanık, haksız tahrik ve takdiri indirimle 14 yıl 25 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde tekel bayi işletmecileri arasında çıkan kavgada Recep Ak'ı (24) kalbinden bıçaklayarak öldüren ve 2 kişiyi yaralayan sanık, haksız tahrik ve takdiri indirimle 14 yıl 25 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl haziran ayında Alpu'nun Bozan Mahallesi'nde gerçekleşti. Tekel bayi işleten Recep Ak ve beraberindeki arkadaşları Ahmet Can A. (25), Uğur T. (26) ile aralarında iş yeri anlaşmazlığı bulunan Muhittin Selçuk A.'nın karşılaşmaları sonucu tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Muhittin Selçuk A., bıçakla Recep Ak'ı kalbinden, arkadaşlarını da vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Alpu Devlet Hastanesi'ne ulaşırken, Recep Ak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kavgaya karışan şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Muhittin Selçuk A. ile Uğur T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahmet Can A. ise serbest bırakıldı. Şüphelilerden Uğur T. geçen ağustos ayında Beylikova Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tahliye edildi.

Şüpheli Muhittin Selçuk A. hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama', şüpheliler Ahmet Can A. ve Uğur T. hakkında 'kasten yaralama' suçlarından kamu davası açıldı. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Muhittin Selçuk A., tutuksuz sanıklar Uğur T. ve Ahmet Can A. hazır bulundu. Duruşmaya maktul yakınları ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti sanıkların karardan önce son sözlerini dinledi.

"BEN MAĞDURUM"

Karardan önce son sözü sorulan sanık Muhittin Selçuk A. beraatini talep ederek, "Ben mağdurum, kamera kayıtlarında her şey açıktır. Olay günü saldırdılar, arabamı sıkıştırdılar. Ben ağır darbeler aldım. Bana küfürler edildi. Ben suç işlemedim. Canımı zor kurtardım" dedi.

"SADECE KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTIM"

Sanık Ahmet Can A. ise son sözlerinde, "Ben suç işlemedim, sadece kavgayı ayırmaya çalıştım. Ben bıçaklandım, kimseyi bıçaklamadım. Sadece ayırmak amacıyla oradaydım" ifadelerini kullandı.

Sanık Uğur T. de son sözlerinde suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Muhittin Selçuk A.'nın maktul Recep Ak'a karşı 'kasten öldürme', sanıklar Uğur T. ile Ahmet Can A.'ya karşı 'kasten yaralama' suçlarından 14 yıl 25 ay 10 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet cezada haksız tahrik ve takdiri indirim uyguladı.

Sanıklar Uğur T. ve Ahmet Can A. ise 'silahla kasten yaralama' suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezada takdiri indirime gitti.

(Abdullah Güçlü-İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 3 sanık hakkında karar verildi - Son Dakika


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