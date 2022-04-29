1 MAYIS VE RAMAZAN BAYRAMINDA EYLEM HAZIRLIĞINDA OLAN TERÖRİSTLERE OPERASYON; 5 TUTUKLAMA - Son Dakika
Üye Girişi

1 MAYIS VE RAMAZAN BAYRAMINDA EYLEM HAZIRLIĞINDA OLAN TERÖRİSTLERE OPERASYON; 5 TUTUKLAMA

29.04.2022 19:41

Kilit Operasyonuna misilleme amacıyla 1 Mayıs ve Ramazan Bayramında sansasyonel eylem hazırlığında olan terör örgütlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Kilit Operasyonuna misilleme amacıyla 1 Mayıs ve Ramazan Bayramında sansasyonel eylem hazırlığında olan terör örgütlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda PKK, DEAŞ ve FETÖ mensubu 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında terör örgütleri PKK, DEAŞ, FETÖ ve MLKP'nın 1 Mayıs ile Ramazan Bayramını provoke etmeyi hedeflediği bilgisine ulaştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda terör örgütlerinin Pençe- Kilit operasyonuna misilleme amacıyla 1 Mayıs ile Ramazan Bayramında Gaziantep'te sansasyonel eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından şüphelilerin belirlenmesi için Gaziantep, Mersin ve Hatay'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.Yapılan baskınlarda; PKK terör örgütü mensubu A.A., İ.E., C.K., A.E. ve M.S.D. yakalandı. Operasyonlarda ayrıca DEAŞ terör örgütü mensubu M.D.İ., FETÖ mensubu F.A. ve E.D. gözaltına alındı. Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan ve yurt dışında olduğu belirlenen MLKP terör örgütü mensubu F.Ç. hakkında ise yakalama kararı çıkardı.Jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden PKK terör örgütü mensubu İ.E. ve A.E., FETÖ terör örgütü mensubu F.A. ve E.D. ile DEAŞ terör örgütü mensubu M.D.İ. tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

1 MAYIS VE RAMAZAN BAYRAMINDA EYLEM HAZIRLIĞINDA OLAN TERÖRİSTLERE OPERASYON; 5 TUTUKLAMA
1 MAYIS VE RAMAZAN BAYRAMINDA EYLEM HAZIRLIĞINDA OLAN TERÖRİSTLERE OPERASYON; 5 TUTUKLAMA
1 MAYIS VE RAMAZAN BAYRAMINDA EYLEM HAZIRLIĞINDA OLAN TERÖRİSTLERE OPERASYON; 5 TUTUKLAMA
1 MAYIS VE RAMAZAN BAYRAMINDA EYLEM HAZIRLIĞINDA OLAN TERÖRİSTLERE OPERASYON; 5 TUTUKLAMA

YORUMLAR
500
1 Mayıs İşçi Bayramında bombalı eylem hazırlığında olan teröristlere dev operasyon! Yunanistan'a kaçacaklardı 1 Mayıs İşçi Bayramında bombalı eylem hazırlığında olan teröristlere dev operasyon! Yunanistan'a kaçacaklardı Başkan Gümüş, 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı Başkan Gümüş, 1 Mayıs İşçi Bayramı Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 1 MAYIS VE RAMAZAN BAYRAMINDA EYLEM HAZIRLIĞINDA OLAN TERÖRİSTLERE OPERASYON; 5 TUTUKLAMA - Son Dakika


Son Dakika
20:02 Uygulamayı görünce panikledi, ön koltuktaki çocuğu arka koltuğa attı
19:51 Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepkiler büyüyor!
19:33 Bayraktar TB2, Ramazan Bayramı'nda görev alacak
19:24 Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
19:18 Antalya'nın Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
18:12 Galatasaray kayyum tehlikesiyle karşı karşıya
17:55 Dünya basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretini konuşuyor
17:48 Bakan Bozdağ Berlin Büyükelçisi'nin Alman Dışişleri'ne çağrılmasına tepki gösterdi: Almanya'nın Türkiye'nin içişlerine karışması haddi değildir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 20:12:27. #1.13#
SON DAKİKA: 1 MAYIS VE RAMAZAN BAYRAMINDA EYLEM HAZIRLIĞINDA OLAN TERÖRİSTLERE OPERASYON; 5 TUTUKLAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement