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Son dakika haberleri... 10 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturması: 21 gözaltı kararı - Son Dakika

Son dakika haberleri... 10 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturması: 21 gözaltı kararı

25.06.2021 16:32
Son dakika haberleri... 10 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturması: 21 gözaltı kararı, System.String[]

Son dakika haberler... EDİRNE merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması' soruşturmasında aralarında doktor, komiser ve akademisyenlerin de bulunduğu 21 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

EDİRNE merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması' soruşturmasında aralarında doktor, komiser ve akademisyenlerin de bulunduğu 21 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'na yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, 9 ilde aralarında doktor, komiser, akademisyen, yasama uzmanı, avukat, müfettiş ve memurların da bulunduğu 21 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için kent merkezli Ankara, İstanbul, Elazığ, Malatya, İzmir, Adıyaman, Konya, Bartın ve Kırıkkale'de operasyon başlattı.


Fetullahçı Terör Örgütü, Komiser, Edirne, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 10 ilde FETÖ'nün 'mahrem yapılanması' soruşturması: 21 gözaltı kararı - Son Dakika


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