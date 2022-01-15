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10. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

10. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

15.01.2022 11:03

- 10. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Pencere kenarındayken dengesini kaybedip düşen çocuk toprak zemine çakıldı 12 yaşındaki Ahmet'in acı ölümü Gaziantep'te 10.

- 10. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Pencere kenarındayken dengesini kaybedip düşen çocuk toprak zemine çakıldı

12 yaşındaki Ahmet'in acı ölümü

GAZİANTEP - Gaziantep'te 10. kattaki evlerinin pencere kenarında oturduğu esnada dengesini kaybederek toprak zemine çakılan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Ahmet Erlale, hastanede can verdi.

Olay, merkez Şehitkamil ilçesine bağlı Merveşehir Mahallesi'ndeki bir site içerisinde bulunan 12 katlı apartmanda dün gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre evin oturma odasının pencere kenarında oturan ilkokul 5. sınıf öğrencisi Ahmet Erlale, birden dengesini kaybetti. Dengesini kaybederek aşağıya düşen talihsiz çocuk, sitenin otoparkındaki toprak zemine çakıldı. Ağır yaralanarak kanlar içerisinde kalan çocuğun yakınları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, küçük Ahmet'i ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

Hastanenin Acil Polikliniğinde tedavi altına alınan Erlale, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 12 yaşındaki çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen cenaze toprağa verildi.

Polis ekiplerinin Ahmet'in ölümüyle ilgili araştırması sürüyor.

10. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
10. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Şehitkamil, Gaziantep, Otopsi, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 10. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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