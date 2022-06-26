Hırsızlık Büro Amirliği , son günlerde yaşanan otomobil farı hırsızlıklarıyla ilgili soruşturma başlattı. Polis çok sayıda otomobil farı çalan şüphelileri tespit etmek için güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Kaynak: DHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 10 SANİYEDE FAR HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika

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