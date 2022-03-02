Son dakika haberleri: 10 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: 10 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

02.03.2022 10:37

Son dakika gelişmesine göre Düzce'de bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Düzce'de bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 19 Şubat Cumartesi Günü D-100 Karayolu Üçköprü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta oyun oynadıktan sonra eve dönmek için yola çıkan Baran Yavuz'a (10), bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan çocuk ağır yaralandı. Hastanede 2 gün yaşam mücadelesi veren talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, Baran Yavuz'un hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yavuz'a otomobilin çarptığı ve çarpmanın şiddetiyle savrulması yer alıyor.

(Enes Bektaş-Ali Yıldız/ İHA)

Son dakika haberleri: 10 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika haberleri: 10 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika haberleri: 10 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika haberleri: 10 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
Son dakika haberleri: 10 yaşındaki çocuğun öldüğü kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı

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D-100 Karayolu, Cumartesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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