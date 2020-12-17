10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire hakim karşısına çıkacak - Son Dakika

10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire hakim karşısına çıkacak

17.12.2020 12:12

10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire hakim karşısına çıkacak Baba Cihan Altındağ: "Adalete güveniyorum" Zonguldak'ta geçen Haziran ayında karşı şeride geçerek 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ'ın ölümüne ailesinin de yaralanmasına sebep olan emekli hemşire Hanife Yılmaz, ikinci...

10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire hakim karşısına çıkacak

Baba Cihan Altındağ: "Adalete güveniyorum"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta geçen Haziran ayında karşı şeride geçerek 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ'ın ölümüne ailesinin de yaralanmasına sebep olan emekli hemşire Hanife Yılmaz, ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

Geçen Haziran ayında Zonguldak- Ankara karayolu 9. kilometresinde meydana gelen kazada, 10 yaşındaki Eymen Burak Altındağ olay yerinde yaşamını yitirdi. İddiaya göre, Zonguldak'tan Çaycuma istikametine giden Cihan A. idaresindeki 67 AH 332 plakalı Renault marka otomobile, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen Hanife Yılmaz idaresindeki hafif ticari Fiat Doblo 67 ED 414 plakalı araç çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Hanife Yılmaz ile diğer aracın sürücüsü Cihan A. ve eşi İlkay A. ile çocukları Umut A. yaralandı. Cihan Altındağ idaresindeki Renault marka otomobil, karşı yönden gelen Hanife Yılmaz idaresindeki Fiat marka hafif ticari araçla çarpıştı. Trafik Dairesi Raporuna göre direksiyon başındaki sorumluluklarını yerine getirmeyerek karşı şeride giren Hanife Yılmaz asli kusurlu bulunurken, Cihan Altındağ'ın çarpışmadan kaçmaya çalıştığı ve olayda kusurunun bulunmadığı belirtildi.

Emekli hemşire Hanife Yılmaz hakkında bir kişinin ölümüne ve 3 kişinin yaralanmasına sebep olan kazaya sebebiyet verdiği kazada 15 yılla hapis cezası istenen hemşire; ikinci kez hakim karşısına çıkacak.

"Adalete güveniyorum"

Baba Cihan Altındağ, ikinci kez hakim karşısına çıkacak olan o Hanife Yılmaz'ın en ağır ceza ile cezalandırılmasını istedi. Adalete güvendiğini ifade eden Altındağ, "Meydana gelen kazada yavrumuzu kaybettik. Bize çarpan kişi geçen mahkemede gözünü güneş aldığı için bizleri görmediğini ifade etti ama o saate güneş onun arkasında kalıyordu. Kendisi mahkemeyi aldatıyor ben yüce mahkememizin en doğru kararı vereceğine inancım tam. Kendisi hızlıydı ve dikkatsizdi. İfademde de belirttim ben o kadar kaçmama rağmen kazadan kurtulamadım. Kazadan sonra her gün oğlumun mezarına gidip acımı dindirmeye çalışıyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor bir durum. Adalete güveniyorum ve en doğru kararı vereceğine inanıyorum"

10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire hakim karşısına çıkacak
10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire hakim karşısına çıkacak
10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire hakim karşısına çıkacak
10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire hakim karşısına çıkacak

Hanife Yılmaz, Zonguldak, Altındağ, Hemşire, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire hakim karşısına çıkacak - Son Dakika


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