BAŞBAKAN ERDOĞAN, ERBİL'DE

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile birlikte Erbil Uluslararası Havalimanının açılışını yaptı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan havalimanının ardından Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu binasının ve Vakıfbank şubesi açılış törenine katıldı.

KOSOVALILAR EULEX'İ PROTESTO ETTİ Kosova'nın başkenti Priştine caddeleri yine "UÇK" sloganlarıyla inledi. Kosovalı savaş gazileri, şehit aileleri ve sivil toplum kuruluşları, düzenledikleri protesto gösterisinde Kosova'da görev yapan Avrupa Birliği Adalet ve Polis Misyonu EULEX'i uyardı.

Eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) mensuplarının tutuklanması nedeniyle öfkeli oldukları gözlenen protetsocular, Kosova'nın özgürlüğü için mücadele edenlerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

MARMARA DENİZİ'NE DEPREM İSTASYONU YERLEŞTİRİLDİ

Marmara Denizi içinden geçen Kuzey Anadolu fayının etkinliğini çok yakından ve hassas olarak takip edebilecek Marmara Denizi dibine 5, karaya 10 deprem izleme istasyonu yerleştirildi. bu istasyonlar kendi kategorisinde dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor.

-İHA-