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Son dakika haberleri... 103 farklı suçtan aranan zanlı jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Son dakika haberleri... 103 farklı suçtan aranan zanlı jandarmadan kaçamadı

27.01.2022 09:52
Son dakika haberleri... 103 farklı suçtan aranan zanlı jandarmadan kaçamadı

Son dakika haberlerine göre Türkiye'nin farklı illerinde nitelikli dolandırıcılık ile bilişim sistemleriyle banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 103 ayrı kaydı bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından Düzce'de yakalandı.

Türkiye'nin farklı illerinde nitelikli dolandırıcılık ile bilişim sistemleriyle banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 103 ayrı kaydı bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından Düzce'de yakalandı.

Düzce, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa ile birlikte 11 farklı şehirde aranan, hakkında 103 ayrı suç kaydı ve 116 farklı adres kaydı bulunan T.B.'nin yakalanması için güvenlik güçleri çalışma başlattı. Şahsın Düzce'de olduğu bilgisine ulaşan Düzce İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri ve Bayraktar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 6 ay süren çalışmanın ardından şahsın Düzce merkeze bağlı Şıralık Mahallesi'ndeki evine geldiğini belirledi. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, şahsı evinde kıskıvrak yakaladı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan T.B., İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - DÜZCE

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Dolandırıcılık, Jandarma, Türkiye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... 103 farklı suçtan aranan zanlı jandarmadan kaçamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... 103 farklı suçtan aranan zanlı jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
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