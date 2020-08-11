HATAYSPOR15.00 Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Hatayspor 'da, yeni teknik direktör Ömer Erdoğan için imza töreni düzenlenecek.

Sarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları Samandıra Can Bartu Tesisleri 'nde devam edecek.

KULÜPLERİN YENİ SEZON HAZIRLIKLARI VE TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 09:30

Kaynak: DHA

Son Dakika: Halı sahalar yarından itibaren hizmet verecek,

AB'den Doğu Akdeniz açıklaması: Rum kesimi ve Yunanistan'ın yanındayız

Akşener'den Erdoğan'ın davetine yanıt: Yola çıktığımız hiçbir grubu ve insanı yolda bırakmadık

TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı

Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz