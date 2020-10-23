Son dakika haberleri | 11 aylık Baran'ın öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 4 yıl hapis - Son Dakika

Son dakika haberleri | 11 aylık Baran'ın öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 4 yıl hapis

23.10.2020 12:53
Son dakika haberleri | 11 aylık Baran'ın öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 4 yıl hapis, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 11 aylık Baran bebeğin öldüğü kazayla ilgili asli kusurlu bulunan kamyon sürücüsü Abdulgani Gegez, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 11 aylık Baran bebeğin öldüğü kazayla ilgili asli kusurlu bulunan kamyon sürücüsü Abdulgani Gegez, 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Baran bebeğinin amcasının oğlu olan otomobil sürücüsü Ayhan Turhan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 6 Ocak 2018'de Zonguldak- İstanbul kara yolunun Kandilli belde girişinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkan Abdulgani Gegez yönetimindeki 34 FL 6343 plakalı kamyon, Ereğli yönüne giden Ayhan Turhan'ın kullandığı 67 EE 970 plakalı otomobile çarptı. Kazada, araçta bulunan Yaşar Turhan (37), Sevim Turhan (31), Rukiye Turhan (71) ve İlayda Turhan (10) yaralandı. Yaşar ve Sevim Turhan çiftinin 11 aylık bebekleri Baran ise kazada hayatını kaybetti. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Abdülgani Gegez asli kusurlu, otomobil sürücüsü ve Baran bebeğin amcasının oğlu Ayhan Turhan ise tali kusurlu bulundu. Gegez ve Turhan hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak' suçundan dava açıldı.

AKRABASINA DA CEZA VERİLDİZonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugünkü karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Abdülgani Gegez, Ayhan Turhan ve avukatlar katıldı. Mahkeme heyeti, kazada asli kusurlu bulunan Abdülgani Gegez'i 4 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tali kusurlu bulunan Ayhan Turhan'ın ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Son dakika haberleri | 11 aylık Baran'ın öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 4 yıl hapis
Son dakika haberleri | 11 aylık Baran'ın öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 4 yıl hapis
Son dakika haberleri | 11 aylık Baran'ın öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 4 yıl hapis
Son dakika haberleri | 11 aylık Baran'ın öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 4 yıl hapis

Zonguldak, Otomobil, Ocak, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 11 aylık Baran'ın öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 4 yıl hapis - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kilosu 40 liradan satılan hamsi talep görmüyor İmamoğlu, İstanbul'daki pandemi toplantısına neden çağrılmadı? İşte olayın perde arkası Garry Rodrigues'ten Galatasaray itirafı: Transferin son günü beni istediler Nihat Hatipoğlu'nu şaşkına çeviren olay: Sokaktan hayretler içinde geçtim Kaan Yıldırım'dan sevgilisi Hadise'nin doğum günü için romantik paylaşım Lokantada birbirlerine girdiler: Tekme ve yumruklar havada uçuştu İyi niyetinin kurbanı oldu: Eksik adres nedeniyle darbedilen kuryenin yaşama şansı milyonda bir Kocasını başka bir kadının evinde yakalayan eş, mahalleyi ayağa kaldırdı
3 gol atan Yusuf Yazıcı'ya hocasından övgü dolu sözler: Ona güvenebileceğimi gösterdi 3 gol atan Yusuf Yazıcı'ya hocasından övgü dolu sözler: Ona güvenebileceğimi gösterdi         
13:12
Son dakika: Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi Son dakika: Kayseri'deki bombalı saldırının faili PKK'lı terörist Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye getirildi         
12:21
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki pandemi toplantısına çağrılmayan İmamoğlu'yla görüşecek         
11:49
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Salgın tüm Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiş durumda         
11:38
Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin Ermeni komutan cepheden kaçan askerlerini ikna etmeye çalıştı: Görevinize devam edin         
11:16
Eşinin evi terk etmesine dayanamayıp kendini astı Eşinin evi terk etmesine dayanamayıp kendini astı         
10:53
Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu Kemar Roofe, orta sahadan attığı golle Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:44
Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı Rusları çaresiz bırakan Bayraktar SİHA'nın iki büyük sırrı         
09:48
Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor Eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Lübnanlı Ramadan, çocuklarıyla huzur içinde yaşamak istiyor         
09:28
İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar İki kardeşin ürettiği kilitli pizza kutusuna salgında yoğun ilgi: 70 il ve 5 ülkeye satıyorlar         
09:27
8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor 8 yıl önce yanan odayı dava bitmediği için kilitli tutmak zorunda kalan aile, senelerdir aynı kabusu yaşıyor         
08:57
Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş Melek Aslan cinayetinde korkunç detay: Ablasının çıplak fotoğrafını atıp ''Ablanın geceliği ne kadar'' diye sormuş         
08:46
Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti Lezbiyen eşi ve onun sevgilisi tarafından kiralık katil tutularak vurulan koca, hayatını kaybetti         
08:38
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar Milyonlarca çalışanı ilgilendiren teklif Meclis'te kabul edildi! İşte detaylar         
02:03
Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Hayat Bilgisi dizisinin 'Barbi'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor! Yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
23:04
Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim Zeynep Sever Demirel, Volkan Demirel'le tanışma hikayesini anlattı: Futbolcu denince istemedim         
22:09
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2020 13:25:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | 11 aylık Baran'ın öldüğü kazada kamyon sürücüsüne 4 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei