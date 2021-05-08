Son dakika! Reyhanlı'daki terör saldırısında oğlunu kaybeden Fatma Tuna: Bizim için anneler günü yok - Son Dakika

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te yaşanan ve 53 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan terör saldırısında; Anneler Günü hediyesi almaya giden oğlu Oğulcan'ı kaybeden Fatma Tuna (56), "Anneler için çok kötü bir gündü. Anneler Günü'nün gelmesini hiç istemiyorum. Bizim için anneler günü yok" dedi.

2013 yılının 11 Mayıs günü Reyhanlı'da biri belediye binası, diğeri çarşı merkezinde PTT binası yakınında olmak üzere iki bombalı minibüsün patlatılarak yapılan terör saldırısında, 53 kişi yaşamını yitirdi. Patlamalarda hayattan koparılanlar arasında Tuna ailesinin lise öğrencisi oğlu Oğulcan Tuna da vardı. Oğulcan, eğitim gördüğü dershaneden çıkarak kardeşi ile buluşup annesi Fatma Tuna'ya Anneler Günü hediyesi alacaktı. Ancak terör saldırısı annesine hediye almasına fırsat vermedi.