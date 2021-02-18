Son dakika haberleri: 11 milli voleybolcu "milli sporcu bursu" almaya hak kazandı

Türkiye Voleybol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 52 Vakıf Üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni kapsamında 11 milli voleybolcunun da "milli sporcu bursu" almaya hak kazandığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Ankara'da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'na Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile bursa hak kazanan milli sporcularında da katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Milli voleybolcular Beyza Arıcı, Çağla Salih, Sude Hacımustafaoğlu, Elif Sude Erginbaş, Hanife Nur Özaydınlı, Hilal Kocakara, Nazlı Eda Kafkas, Aybüke Çetinay, Ezgi Kara, Doğukan Ulu ile Ertuğrul Gazi Metin eğitim-öğretim süreleri boyunca ' Yüzde 100 Eğitim Bursu Desteği' ile okuyacak." denildi.