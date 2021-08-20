Üye Girişi
Son dakika haberleri: 11 yaşındaki çocuk, kumbarasını sel mağdurları için bağışladı - Son Dakika

Son dakika haberleri: 11 yaşındaki çocuk, kumbarasını sel mağdurları için bağışladı

20.08.2021 18:38

Bir son dakika haberine göre 11 yaşındaki çocuk, kumbarasını sel mağdurları için bağışladı Sinop'un Türkeli ilçesine gelen 11 yaşındaki çocuk, kumbarasında biriktirdiği paraları sel mağdurlarına ulaştırılmak üzere Türkeli Belediyesi Beyaz Masa yetkililerine teslim etti.

11 yaşındaki çocuk, kumbarasını sel mağdurları için bağışladı

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesine gelen 11 yaşındaki çocuk, kumbarasında biriktirdiği paraları sel mağdurlarına ulaştırılmak üzere Türkeli Belediyesi Beyaz Masa yetkililerine teslim etti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki İsmail Efe Burtoğlu, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinden dolayı sel mağdurlarına ulaştırmak üzere kumbarasında biriktirdiği paraları bağışlamaya karar verdi.

Durumu dedesi Boyabat Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan'a anlatan Burtoğlu, kumbarasında biriktirdiği paraları bağışlayacağını söylemesi üzerine, selin yaralarını sarmak üzere takviye ekip olarak gelen Başkan Yardımcısı Ceylan ve belediye ekibine, Burtoğlu da eşlik etti.

Boyabat Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, İsmail Efe Burtoğlu ve belediye ekibi ile birlikte Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'i ziyaret etti. Başkan Şahin, örnek bir davranış sergileyen İsmail Efe Burtoğlu'nu tebrik ederek, kendi yazdığı kitabını hediye etti.

11 yaşındaki İsmail Efe Burtoğlu, ilçeye gelerek selin büyüklüğünü bir kez daha anladığını belirterek, "Seli burada yaşayan arkadaşlarımı düşündüm, evleri hasar gören, zor ve çaresiz halde olduklarını düşündüm ve ilk anneme biriktirdiğim paraları bağışlamak istiyorum dedim. Dedem de beni buraya getirdi. Allah herkese kolaylık versin" dedi.

Son dakika haberleri: 11 yaşındaki çocuk, kumbarasını sel mağdurları için bağışladı
Son dakika haberleri: 11 yaşındaki çocuk, kumbarasını sel mağdurları için bağışladı
Son dakika haberleri: 11 yaşındaki çocuk, kumbarasını sel mağdurları için bağışladı
Son dakika haberleri: 11 yaşındaki çocuk, kumbarasını sel mağdurları için bağışladı

Türkeli, Boyabat, Sinop, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 11 yaşındaki çocuk, kumbarasını sel mağdurları için bağışladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 204 kişi vefat etti, 19 bin 918 yeni vaka tespit edildi 19:22 Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 204 kişi vefat etti, 19 bin 918 yeni vaka tespit edildi NATO, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Genel Sekreter Stoltenberg açık kapı bıraktı 18:31 NATO, Taliban hükümetini tanıyacak mı? Genel Sekreter Stoltenberg açık kapı bıraktı Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı 17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı
Uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden gazeteci o anları anlattı 17:15 Uçaktan düşen Afganların görüntülerini dünyaya servis eden gazeteci o anları anlattı Şeyma Subaşı'nın sevgilisi sessizliğini bozdu! İlk paylaşımında birlikte pozlarını paylaştı 16:14 Şeyma Subaşı'nın sevgilisi sessizliğini bozdu! İlk paylaşımında birlikte pozlarını paylaştı İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi 16:06 İkinci Kruse krizi! Tek bir maça bile çıkmayan Steven Caulker, ayrılmak için tüm alacaklarını istedi
Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı 15:28 Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyan ile özel anlarını gizli kamerayla kayda aldı Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu 14:24 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu

Son Dakika Haberleri
18:15 Taliban'ın Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahalesi kameralara yansıdı
18:07 Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti
18:03 İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey: Söz verilen herkesi tahliye edemeyiz
17:38 Koronavirüse karşı geliştirilen ilk ilaç tedavisi İngiltere'de onaylandı
17:36 Süper Lig'in 2. haftasındaki Galatasaray-Hatayspor karşılaşması Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak
17:17 Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
17:10 Annesinden ayrı düşen iki aylık Afgan bebeğe Türk askerinden şefkat eli
17:03 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları sonrası ortalık yıkıldı! Taraftarın, TFF'ye tepkisi çok büyük
16:30 Yeni yaşını oğlu Aslan Oktay ile kutlayan İbrahim Büyükak'ın paylaşımına beğeni yağıyor
16:24 Randers maçında sakatlık yaşayan kaptan Arda Turan, 1 ay sahalardan uzak kalacak
Falcao son kararını verdi! Kolombiyalı golcü sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalacak Falcao son kararını verdi! Kolombiyalı golcü sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalacak         
19:36
Fenerbahçe'nin Helsinki'yle oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can ve Novak en az iki hafta sahalardan uzak kalacak Fenerbahçe'nin Helsinki'yle oynadığı maçta sakatlanan İrfan Can ve Novak en az iki hafta sahalardan uzak kalacak         
18:49
Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti Beşiktaşlı Ljajic, Galatasaray'a önerildi! Terim hiç düşünmeden reddetti         
18:08
Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Balıkesir'de korkunç kaza! Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve kızı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı         
17:18
Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş Felç kalan 19 yaşındaki Hüseyin, günde 5 kilogram protein tozu içmiş         
16:26
Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu Makineyi boşaltma bahanesiyle evine çağırdığı 13 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulundu         
16:09
14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı 14 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen öğretmen, canlı yayında iddiaları yalanladı         
15:36
Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti Yayıncı kuruluşun yeni spikeri Zeynep Özdemir, güzelliğiyle dikkatleri çekti         
15:27
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur         
14:05
2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler         
14:02
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi         
13:47
"Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek         
13:00
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı Kurtlar Vadisi'nin Selvi'si Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre nasıl girdiğini anlattı         
09:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 20:09:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: 11 yaşındaki çocuk, kumbarasını sel mağdurları için bağışladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement