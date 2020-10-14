Son dakika haberleri | 112 Acil'den yardım isteyen kadın öldürüldü, zanlı intihar etti (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri | 112 Acil'den yardım isteyen kadın öldürüldü, zanlı intihar etti (2)

14.10.2020 23:33
Son dakika haberleri | 112 Acil'den yardım isteyen kadın öldürüldü, zanlı intihar etti (2), System.String[]

Son dakika haberine göre KOMŞULARI KAVGA ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ Düzce'de, Kemal Anıl Şenol tarafından öldürülen Mahide Güneş Ünal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

KOMŞULARI KAVGA ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ

Düzce'de, Kemal Anıl Şenol tarafından öldürülen Mahide Güneş Ünal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kemal Anıl Şenol'un bir süredir İstanbul'da pilates eğitmeni olarak çalışan Mahide Güneş Ünal'la birlikte olduğu, kız arkadaşını 1 hafta önce Düzce'deki evine getirdiği ve baş başa kalmak için annesini akrabalarına gönderdiği öğrenildi. Komşuları son 3 gündür Kemal Anıl Şenol ve kız arkadaşının yüksek sesle kavga ettiklerini duyduklarını söyledi.

Mahide Güneş Ünal'ın olaydan bir süre önce 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istediği, polis ekiplerinin çevredeki vatandaşlara sorarak genç kadını bulmaya çalıştıkları, ancak polisi gören Kemal Anıl Şenol'un cinayeti işlediği iddia edildi.

Kemal Anıl Şenol'un daha önce eğlence yerlerinde barmenlik yaptığı, bir süredir işsiz olduğu, 1 aydır da psikolojik olarak sıkıntı çektiği için ilaç kullanmaya başladığı ileri sürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 112 Acil'den yardım isteyen kadın öldürüldü, zanlı intihar etti (2) - Son Dakika

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