Son dakika haberleri... 112'ye ilham veren ambulanslar - Son Dakika

TÜRKİYE'deki 112 Ambulans Sistemi'nin kurucu ekibinde görev yapan Dr. Turhan Sofuoğlu, helikopter ambulanstan uçak ambulansa, deniz ambulansından doktor arabasına kadar farklı sistemleri içeren 300 parçalık model ambulans koleksiyonu oluşturdu. Ambulans sistemlerinde kullanılan mevzuatı hazırlarken de oyuncaklardan ilham aldığını anlatan Dr. Sofuoğlu, "Bu koleksiyonda neredeyse her ülkeye ait farklı yıllarda kullanılan ambulanslar var. Türkiye'deki ambulans sistemleri hepsini harmanlayarak oluşturulmuştur ve salgın hastalıklara karşı oldukça hazırlıklıdır" dedi.

Acil Ambulans Hekimleri Derneği (AAHD) Başkanı Dr. Turhan Sofuoğlu, hemen hemen her ülkeye ait farklı yıllarda üretilmiş oyuncak ambulans maketlerini bir araya getirerek, koleksiyon oluşturdu. Helikopter ambulanstan uçak ambulansa, deniz ambulansından doktor arabasına kadar farklı sistemleri içeren 300 parçalık koleksiyonun sahibi olan Dr. Sofuoğlu, yıllarca ambulans sistemleri üzerine çalıştığı için çevresindekiler tarafından '112 Turhan' diye anılıyor.

'AMBULANS, GÖNÜL İŞİ'Aynı zamanda Türkiye'de kullanılan ambulans mevzuatının hazırlanmasında görev yaptığını anlatan Dr. Sofuoğlu, "Bunları yaparken de farklı ülkelerdeki bu ambulans sistemlerinden yararlandık. Her ülkede ambulans numaraları için farklı rakamlar kullanılıyor. Bu numaralar Amerika'da 911, İspanya Almanya ve Türkiye'de 112, İtalya 'da 118, Avusturya 'da 144, Fransa 'da 15'tir. Ambulans bana göre bir gönül işidir" diye konuştu. Geçen yıl emekli olduğunu dile getiren Dr. Sofuoğlu, "2014 yılından bu yana Türkiye'de tek olan Acil Ambulans Hekimleri Derneği'nin başkanlığını yürütüyorum. Yurt dışında Sağlık Bakanlığı adına araştırmalara gittiğimde ambulansları toplamaya başladım. Almanya, Amerika, Japonya gibi pek çok ülkede ilginç parçaları topladım. Daha sonra bu hobiye dönüştü ve pek çok kişiden hediye almaya başladım. Hepsi farklı yıllara ait ve bazıları antika olmuş parçalar" dedi.Dr. Turhan Sofuoğlu, Covid-19 salgınıyla ilgili ise "Ambulansta çalışanlar daha da riskli. Küçük bir alanda Covid'li hastayı taşıyorlar. Bazen de bilmedikleri bir hastaya gidiyorlar. Her hasta için sanki Covid'li hastaymış gibi önlem almaları gerekiyor. Çok daha dikkatli olmalılar. Her taşınan hastadan sonra ambulans içinin dezenfekte edilmesi gerekiyor. Zor bir süreç ve herkes yoruluyor. Umarım aşının yaygınlaşmasıyla dünya bununla başa çıkacaktır" diye konuştu.