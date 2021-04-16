Son dakika haberleri... 112'ye ilham veren ambulanslar - Son Dakika

TÜRKİYE'deki 112 Ambulans Sistemi'nin kurucu ekibinde görev yapan Dr. Turhan Sofuoğlu, helikopter ambulanstan uçak ambulansa, deniz ambulansından doktor arabasına kadar farklı sistemleri içeren 300 parçalık model ambulans koleksiyonu oluşturdu. Ambulans sistemlerinde kullanılan mevzuatı hazırlarken de oyuncaklardan ilham aldığını anlatan Dr. Sofuoğlu, "Bu koleksiyonda neredeyse her ülkeye ait farklı yıllarda kullanılan ambulanslar var. Türkiye'deki ambulans sistemleri hepsini harmanlayarak oluşturulmuştur ve salgın hastalıklara karşı oldukça hazırlıklıdır" dedi.

Acil Ambulans Hekimleri Derneği (AAHD) Başkanı Dr. Turhan Sofuoğlu, hemen hemen her ülkeye ait farklı yıllarda üretilmiş oyuncak ambulans maketlerini bir araya getirerek, koleksiyon oluşturdu. Helikopter ambulanstan uçak ambulansa, deniz ambulansından doktor arabasına kadar farklı sistemleri içeren 300 parçalık koleksiyonun sahibi olan Dr. Sofuoğlu, yıllarca ambulans sistemleri üzerine çalıştığı için çevresindekiler tarafından '112 Turhan' diye anılıyor.