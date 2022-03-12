Son dakika haberleri! 13 aracın karıştığı zincirleme kaza kameralara yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! 13 aracın karıştığı zincirleme kaza kameralara yansıdı

12.03.2022 15:59
Son dakika haberleri! 13 aracın karıştığı zincirleme kaza kameralara yansıdı

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kar sebebiyle buzlanan yolda kayan 13 araç dün gece kazaya karışmıştı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kar sebebiyle buzlanan yolda kayan 13 araç dün gece kazaya karışmıştı. Buz pistine dönen yolda kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün 22.00 sıralarında Kocaeli'nin Körfez ilçesi D100 Karayolu İstanbul ve Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar sebebiyle buzlanan yolda direksiyon hakimiyeti kaybeden 13 araç sürücüsü kazaya karıştı. İstanbul ve Ankara istikametinde toplam 5 noktada meydana gelen kazada yol trafiğe kapandı. Kazayı gören araç sürücüleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralının olmadığı kazada, 2 şerit de yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından açıldı.

Buz pistine dönen yolda kaza anı araç içi kamerasına yansıdı. Araçlar ilerlemekte zorluk çekerken, kayganlaşan yolda araçlar ardı ardına kaza yaptı. - KOCAELİ

Son dakika haberleri! 13 aracın karıştığı zincirleme kaza kameralara yansıdı
Son dakika haberleri! 13 aracın karıştığı zincirleme kaza kameralara yansıdı
Son dakika haberleri! 13 aracın karıştığı zincirleme kaza kameralara yansıdı

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Tragger, Kocaeli, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! 13 aracın karıştığı zincirleme kaza kameralara yansıdı - Son Dakika


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