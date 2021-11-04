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Son dakika haberi: 13 ayrı yakalama kararı bulunan kadın 3 yıl sonra yakayı ele verdi - Son Dakika

Son dakika haberi: 13 ayrı yakalama kararı bulunan kadın 3 yıl sonra yakayı ele verdi

04.11.2021 17:31

Gelen son dakika haberlerine göre 13 ayrı yakalama kararı bulunan kadın 3 yıl sonra yakayı ele verdi Kayseri'de hakkında kesinleşmiş 24 yıl 10 ay hapis cezası olan kadın yakalandı Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 13 ayrı yakalama kararı olan, kesinleşmiş 24 yıl 10 hapis cezası...

13 ayrı yakalama kararı bulunan kadın 3 yıl sonra yakayı ele verdi

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş 24 yıl 10 ay hapis cezası olan kadın yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 13 ayrı yakalama kararı olan, kesinleşmiş 24 yıl 10 hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan kadın, saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında Karaman, Ankara, Antalya, Kırşehir ve Sivas Cumhuriyet Başsavcılıklarınca; 'kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'mala zarar verme' suçlarından 13 ayrı yakalama emri ile 3 yıldır aranan ve toplamda 24 Yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Nazan K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Nazan K., düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca Nazan K.'nın, Antalya, Sivas, Karaman ve Kırşehir'deki polis merkezleri bölgesinde meydana gelen evden hırsızlık suçlarından 9 ayrı dosyadan firar olarak arandığı da tespit edildi.

Son dakika haberi: 13 ayrı yakalama kararı bulunan kadın 3 yıl sonra yakayı ele verdi
Son dakika haberi: 13 ayrı yakalama kararı bulunan kadın 3 yıl sonra yakayı ele verdi
Son dakika haberi: 13 ayrı yakalama kararı bulunan kadın 3 yıl sonra yakayı ele verdi
Son dakika haberi: 13 ayrı yakalama kararı bulunan kadın 3 yıl sonra yakayı ele verdi

Kırşehir, Karaman, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: 13 ayrı yakalama kararı bulunan kadın 3 yıl sonra yakayı ele verdi - Son Dakika


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Son Dakika

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