Son dakika haberleri: 15 çuval fındık hırsızlığına 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri: 15 çuval fındık hırsızlığına 3 gözaltı

12.12.2020 08:46
Son dakika haberleri: 15 çuval fındık hırsızlığına 3 gözaltı, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçen günlerde yaşanan 15 çuval fındık hırsızlığı olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde geçen günlerde yaşanan 15 çuval fındık hırsızlığı olayıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Geçen günlerde gece saatlerinde Çarşamba ilçesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan Şeker Fabrikası yerleşkesi içerisinde TMO'ya ait fındık deposundan 15 çuval fındık hırsızlığı olayı ile ilgili 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler M.M.A (28), V.A (35) ve H.B(22) gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli M.M.A.'nın yakalanması esnasında üzerinden 1,34 gram ağırlığında metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, Fındık, Baraj, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: 15 çuval fındık hırsızlığına 3 gözaltı - Son Dakika


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