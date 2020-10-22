Arkadaşının, "Cezaevine giriyorum sana emanet" dediği motosiklet çalıntı çıktı, gözaltına alındı - Son Dakika

Arkadaşının, "Cezaevine giriyorum sana emanet" dediği motosiklet çalıntı çıktı, gözaltına alındı

22.10.2020 13:14

Arkadaşının, "Cezaevine giriyorum sana emanet" dediği motosiklet çalıntı çıktı, gözaltına alındı 15 gün önce çalınan motosikletini arkasından koşarak polise yakalattı İşyerinde otururken önünden geçen motosikletini görünce şaşkına döndü ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 gün önce...

Arkadaşının, "Cezaevine giriyorum sana emanet" dediği motosiklet çalıntı çıktı, gözaltına alındı

15 gün önce çalınan motosikletini arkasından koşarak polise yakalattı

İşyerinde otururken önünden geçen motosikletini görünce şaşkına döndü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 gün önce çalınan motosikletini sanayi sitesinde gören adam, motosikletin peşinden koşarak polise yakalattı. Savaş Yıldırımoğlu isimli vatandaş, 15 gün önce evinin önünden çalınan motosikletini işyerinin önünden geçerken görünce şaşkına döndü. Motosikletin arkasından koşmaya başlayan Yıldırımoğlu, motosikletini sanayi sitesi 1. Blokta bir işyerinin arkasında park halinde buldu. Motosikleti kullanan Gökhan B., motosikleti çalan kişinin hapiste olduğunu, 10 gün önce kendisine emanet bıraktığını söyledi.

İlginç olay Manavgat ilçesinde yaşandı. Savaş Yıldırımoğlu isimli vatandaşa ait motosiklet, 15 gün önce Emek Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerindeki evinin önünden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Sabah motosikletini yerinde göremeyen Yıldırımoğlu, Cumhuriyet Polis Karakoluna giderek motosikleti için kayıp başvurusunda bulundu.

Olaydan 15 gün sonra işyerinin önünde oturan Savaş Yıldırımoğlu, çalınan motosikletinin işyerinin önünden geçtiğini görünce motosikletin arkasından koşarak sanayi sitesine kadar geldi ve motosikletini buldu. Yıldırımoğlu'nun ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekip, yapılan incelemelerin ardından motosikleti Savaş Yıldırımoğlu'na teslim ederken, motosikleti kullanan Gökhan B. Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.

Motosikletini görünce kovalamaya başladı

Yıldırımoğlu, motosikletinin 15 gün önce Barbaros bulvarındaki evinin önünden çalındığını belirterek, "Karakola kayıp başvurusunda bulundum. Bugün işyerimin önünde otururken, bir an önümden motosikletimin geçtiğini gördüm. Hiç düşünmeden arkasından koşmaya başladım. Motosikleti kullanan kişi, sanayi sitesinde bir işyerinin arkasında durdu. Hemen polisi aradım ve haber verdim" dedi.

Cezaevinde olan arkadaşından emanet almış

Motosikleti kullanırken yakalanan Gökhan B., motosikleti çalmadığını belirterek, "Uğur G. isimli arkadaşım 10 gün önce beni arayarak kendisinin cezaevine gireceğini, motosikletini bıraktığı yerden almamı istedi. Ben de motosikleti alıp binmeye başladım. Motosikletin çalıntı olduğunu bilmiyorum. Benim hiçbir suçum yok" dedi.

Gökhan B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Arkadaşının, Cezaevine giriyorum sana emanet dediği motosiklet çalıntı çıktı, gözaltına alındı
Arkadaşının, Cezaevine giriyorum sana emanet dediği motosiklet çalıntı çıktı, gözaltına alındı
Arkadaşının, Cezaevine giriyorum sana emanet dediği motosiklet çalıntı çıktı, gözaltına alındı
Arkadaşının, Cezaevine giriyorum sana emanet dediği motosiklet çalıntı çıktı, gözaltına alındı
Arkadaşının, Cezaevine giriyorum sana emanet dediği motosiklet çalıntı çıktı, gözaltına alındı
Arkadaşının, Cezaevine giriyorum sana emanet dediği motosiklet çalıntı çıktı, gözaltına alındı
Arkadaşının, Cezaevine giriyorum sana emanet dediği motosiklet çalıntı çıktı, gözaltına alındı
Arkadaşının, Cezaevine giriyorum sana emanet dediği motosiklet çalıntı çıktı, gözaltına alındı
Arkadaşının, Cezaevine giriyorum sana emanet dediği motosiklet çalıntı çıktı, gözaltına alındı
Arkadaşının, Cezaevine giriyorum sana emanet dediği motosiklet çalıntı çıktı, gözaltına alındı
Arkadaşının, Cezaevine giriyorum sana emanet dediği motosiklet çalıntı çıktı, gözaltına alındı

Sanayi Sitesi, Manavgat, Antalya, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşının, 'Cezaevine giriyorum sana emanet' dediği motosiklet çalıntı çıktı, gözaltına alındı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kilogram fiyatı 130 liraya yükselen ıhlamurda satış patlaması yaşanıyor Bir futbolcusunda koronavirüs çıkan Werder Bremen, tüm takımı karantinaya aldı Kardeşi tarafından öldürülen Melek'in cenazesi alınmadı 61 yaşındaki kırtasiyeciden 13 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç mektup Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi "Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi
Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak Son Dakika! Aliyev: Dağlık Karabağ'a gözlemci ve barış gücü gönderilmesi konusunda Bakü, kendi koşullarını sunacak         
13:42
Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyon! İlçe eş başkanları gözaltına alındı Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyon! İlçe eş başkanları gözaltına alındı         
13:22
Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş Düşen uçağın enkazından çıkarılan pilotaj öğrencisi, kuleden acil iniş için izin istemiş         
12:53
"Karabağ sorunu diplomatik yollarla çözülmez" diyen Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı müzakere yaparak ateşkes istiyor         
12:11
Şekli ve fiyatı ile herkesi şaşırtan ejder meyvesi bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı Şekli ve fiyatı ile herkesi şaşırtan ejder meyvesi bu yıl da tezgahlardaki yerini aldı         
11:44
Bakan Selçuk, Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil         
11:12
Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler Azerbaycan askerleri Ermenilerin yaptığı alçaklığı gözler önüne serdi! Tarihi camiyi domuz ahırına çevirmişler         
11:03
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı 7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı         
10:10
Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı         
10:03
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 14:00:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arkadaşının, "Cezaevine giriyorum sana emanet" dediği motosiklet çalıntı çıktı, gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei