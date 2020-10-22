Arkadaşının, "Cezaevine giriyorum sana emanet" dediği motosiklet çalıntı çıktı, gözaltına alındı - Son Dakika

Arkadaşının, "Cezaevine giriyorum sana emanet" dediği motosiklet çalıntı çıktı, gözaltına alındı

15 gün önce çalınan motosikletini arkasından koşarak polise yakalattı

İşyerinde otururken önünden geçen motosikletini görünce şaşkına döndü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 15 gün önce çalınan motosikletini sanayi sitesinde gören adam, motosikletin peşinden koşarak polise yakalattı. Savaş Yıldırımoğlu isimli vatandaş, 15 gün önce evinin önünden çalınan motosikletini işyerinin önünden geçerken görünce şaşkına döndü. Motosikletin arkasından koşmaya başlayan Yıldırımoğlu, motosikletini sanayi sitesi 1. Blokta bir işyerinin arkasında park halinde buldu. Motosikleti kullanan Gökhan B., motosikleti çalan kişinin hapiste olduğunu, 10 gün önce kendisine emanet bıraktığını söyledi.

İlginç olay Manavgat ilçesinde yaşandı. Savaş Yıldırımoğlu isimli vatandaşa ait motosiklet, 15 gün önce Emek Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerindeki evinin önünden kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Sabah motosikletini yerinde göremeyen Yıldırımoğlu, Cumhuriyet Polis Karakoluna giderek motosikleti için kayıp başvurusunda bulundu.

Olaydan 15 gün sonra işyerinin önünde oturan Savaş Yıldırımoğlu, çalınan motosikletinin işyerinin önünden geçtiğini görünce motosikletin arkasından koşarak sanayi sitesine kadar geldi ve motosikletini buldu. Yıldırımoğlu'nun ihbarı üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekip, yapılan incelemelerin ardından motosikleti Savaş Yıldırımoğlu'na teslim ederken, motosikleti kullanan Gökhan B. Cumhuriyet Polis Karakoluna götürüldü.

Motosikletini görünce kovalamaya başladı

Yıldırımoğlu, motosikletinin 15 gün önce Barbaros bulvarındaki evinin önünden çalındığını belirterek, "Karakola kayıp başvurusunda bulundum. Bugün işyerimin önünde otururken, bir an önümden motosikletimin geçtiğini gördüm. Hiç düşünmeden arkasından koşmaya başladım. Motosikleti kullanan kişi, sanayi sitesinde bir işyerinin arkasında durdu. Hemen polisi aradım ve haber verdim" dedi.

Cezaevinde olan arkadaşından emanet almış

Motosikleti kullanırken yakalanan Gökhan B., motosikleti çalmadığını belirterek, "Uğur G. isimli arkadaşım 10 gün önce beni arayarak kendisinin cezaevine gireceğini, motosikletini bıraktığı yerden almamı istedi. Ben de motosikleti alıp binmeye başladım. Motosikletin çalıntı olduğunu bilmiyorum. Benim hiçbir suçum yok" dedi.

Gökhan B., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.