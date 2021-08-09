BALIKESİR'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden emekli öğretmen Ahmet Yağlıdere (66), İzmit'te son yolculuğuna uğurlandı. Beraberinde bulunan ve ağır yaralanan kızı Merve Yağlıdere'nin (22) hastanede tedavisi devam ediyor.

Dün, Balıkesir'de yoldan çıkan otobüsün devrilmesi sonucu 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Kaza sırasında kızı Merve Yağlıdere ile beraber otobüste bulunan ve hayatını kaybeden emekli öğretmen Ahmet Yağlıdere İzmit Kent Mezarlığı'nda öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Cenaze namazına Ahmet Yağlıdere'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

KIZIYLA BERABER TATİLE GİDİYORMUŞ

Emekli öğretmen Ahmet Yağlıdere'nin kızı Merve Yağlıdere ile Balıkesir'in Ayvalık ilçesine tatile gitmek için otobüse bindikleri öğrenildi. Kazanın ardından hastaneye götürülerek tedavi altına alınan Merve Yağlıdere'nin yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne getirildiği ve tedavisinin burada devam ettiği öğrenildi.