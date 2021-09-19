Son dakika haberleri: 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Kahraman askerlerimiz yurt genelinde ve sınırlarda terörle mücadelesi devam ediyor. Mehmetçik teröre geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık verilmesi sonucu, bölgede 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bir diğer operasyon ise Siirt'te gerçekleştirildi.

Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK'lı terörist İHA ve SİHA destekli hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Haberi İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu.