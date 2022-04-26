Son dakika haberleri... 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada sanık Ekmekçi'ye yakalama kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada sanık Ekmekçi'ye yakalama kararı

26.04.2022 16:49
Son dakika haberleri... 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada sanık Ekmekçi'ye yakalama kararı

Son dakika haberler... 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 18 yıl hapisle cezalandırılan ve tutuklanmasına karar verilen sanık Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 18 yıl hapisle cezalandırılan ve tutuklanmasına karar verilen sanık Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dünkü duruşmaya katılan sanık Ekmekçi'nin, hakkındaki "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı açıklandığı sırada salonda olmadığı belirlendi.

Mahkeme, sanık hakkında yakalama emri düzenlemesine karar vererek, sanığın İstanbul'da ve mesai saatleri içerisinde yakalanması durumunda mahkemede hazır edilmesini, İstanbul dışında yakalanması durumunda da mahkemeyle irtibata geçilmesini istedi.

Mahkemenin kararı

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davayı dün karara bağlamıştı.

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'ya, TCK'nın 312/1 maddesi gereğince "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, toplam ceza süresi ve infaz koşulları dikkate alınarak sanığın bu suçtan hükümle beraber tutuklanmasına hükmedilmişti.

"Siyasal ve askeri casusluk" suçundan beraat eden Kavala'nın bu suçtan tahliyesi kararlaştırılmıştı.

Tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'e TCK'nın 312/1 maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanıkların eylemlerinin "yardım" kapsamında kaldığına kanaat getirerek, 18'er yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, bu 7 sanığa verilen ceza miktarı ve üzerlerine atılı suçun niteliğini dikkate alıp adli kontrol tedbirlerinin bu aşamada yetersiz kalacağına kanaat getirerek, bu sanıkların tutuklanmasına karar vermişti.

Heyet, firari sanıklar Henri Jack Berkey, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, Mehmet Ali Alabora, Yiğit Aksakoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyalarını ayrılmasına karar vermişti.

Karar gereği 6 sanık, duruşma salonundan polis eşliğinde çıkarılmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: İSTANBUL-GEZİ ANA DAVASINDA 18 YIL HAPİS VERİLEN EKMEKÇİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI Son dakika gündem: İSTANBUL-GEZİ ANA DAVASINDA 18 YIL HAPİS VERİLEN EKMEKÇİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI Son dakika haberleri | Adalet Bakanı: '(Gezi Parkı davası kararı) Kimse kendini hakim veya mahkeme yerine koymamalıdır.' Son dakika haberleri | Adalet Bakanı: '(Gezi Parkı davası kararı) Kimse kendini hakim veya mahkeme yerine koymamalıdır.'

Darbe Girişimi, Ali Ekmekçi, Gezi Parkı, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada sanık Ekmekçi'ye yakalama kararı - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Yarı final maçları bu akşam başlıyor! Şifresiz olarak yayınlanacak
16:47 Bir paket tohum için birbirleriyle yarışan vatandaşlar izdihama neden oldu!
16:44 MHP'nin efsane liderlerinden Gün Sazak'ın oğlu Süleyman Sazak: Osman Kavala kardeşimdir
16:35 Ali Koç döneminde Fenerbahçe zirveye yaklaşıyor!
16:33 Adalet Bakanı Bozdağ Gezi Davası kararlarını savundu: Türk yargısı bağımsızdır, kimse yargının üstünde değildir
16:30 Devlet Bahçeli, Osman Kavala'ya verilen müebbet hapis cezasına tepki gösteren Süleyman Sazak hakkında konuştu: Bizimle bir ilişkisi kalmamıştır
16:29 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan maske konusunda vatandaşları uyardı: Korunmak isteyen insanlar maske takmaya devam etmeli
16:26 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Gezi davası kararı topluma verilmiş bir gözdağıdır
16:15 Mansur Yavaş'tan "1 milyon TL'lik içecek masrafı" iddiasını ortaya Melih Gökçek'e sert tepki: Trolbaşı ve yamakları!
16:13 Bodrum'da oteller yüzde 80 doluluk oranına ulaştı! Tek gecelik konaklama fiyatı 158 bin liraya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 17:03:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada sanık Ekmekçi'ye yakalama kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement