Son dakika haberleri... 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Rize, Giresun, Ordu, Trabzon, Bayburt ve Gümüşhane'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa, vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile katıldı. Alanda, ayrıca Rizeli 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları da sergilendi.

Programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.

Duanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması katılımcılar tarafından canlı olarak izlendi.

Programa, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adem Yamaç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Genel Meclis Başkanı İbrahim Türüt, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, AK Parti Rize İl Başkanı İshak Alim, MHP İl Başkanı İhsan Alkan, İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık ve vatandaşlar katıldı.

Giresun

Giresun'da da Atatürk Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, şehitler için saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Mehteran ekibinin gösteri sunduğu etkinlikte, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, Giresun Müftüsü Muhittin Oral tarafından dua edildi.



Giresun Valisi Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler karşısında kanlarıyla destan yazan kahramanlara Allah'tan rahmet, gazilere de şükranlarını sunduğunu söyledi.



Giresun'un da 15 Temmuz gecesi milli birliğe ve demokrasiye sahip çıkıldığını vurgulayan Ünlü, "Giresunlu kahraman uşaklarımız o gece 4 şehit vermiştir. 67 de kahraman gazimiz vardır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu.

Ordu

Ordu'da da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilen programda konuşan Vali Tuncay Sonel, 4 yıl önce canlarını feda eden 251 şehit olmak üzere tüm şehitlere rahmet, gazilere de sağlık diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "meydanlara inin" çağrısıyla aziz milletin gözünü kırpmadan, canını hiçe sayarak ülkenin değerlerine sahip çıktığını vurgulayan Sonel, "Şunu unutmayalım, o geceyi ve bu ülkenin bu duruma gelmesinde emeği, canı, kanı olan şehitlerimizi, gazilerimizi unutmayalım. Çocuklarımızı, gençlerimizi ona göre yetiştirelim. Başarılı olmak için, azimli, gayretli çalışmak için birlik ve beraberliğimizden taviz vermeyelim." dedi.



AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız da bugün bir hainliğin son bulduğu 15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünün olduğunu hatırlatarak, bu hain kalkışmaya karşı dimdik duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin bu ihaneti defettiğini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de bu kahraman milletin tarih yazdığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında düzenlenen sportif faaliyetlerde derece alanlara madalyaları verildi.



Belediyenin sanat galerisinde, Anadolu Ajansının fotoğraflarının da yer aldığı 15 Temmuz fotoğraf sergisi gezildi.



Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşması ekrandan seyredildi.

Trabzon

Trabzon'da da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleşen program, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, 15 Temmuz darbe girişimin önemine vurgu yaptı.

Ustaoğlu, tankların karşısında canını feda edenlerin, bombalara aldırış etmeden, ellerinde bayraklarla selalar eşliğinde ülkesine ve milletine sahip çıktığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da bir taraftan 251 vatandaşı bir gecede şehit vermenin derin hüznünü yaşarken, diğer taraftan da dünyada eşine rastlanmayan bir direnişe milletçe imza atmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından led ekranlara yansıtılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşması ekrandan seyredilerek, sinevizyon gösteriler izletildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali Ustaoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitlerinin anısını nesilden nesile taşımak amacıyla düzenlenen Sancak Koşusu'na katılan milli sporculara belge verdi.

Paralimpik milli sporcu Hakan Cira da sancağı, Vali Ustaoğlu'na teslim etti. Program, Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehter Takımı'nın konseriyle devam etti.

Bayburt

Bayburt'ta düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, mehteran ve cirit atları eşliğinde Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü.

Hükümet Meydanı'nda devam eden programa vatandaşlar Türk bayrakları ile katıldı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konuşmasının canlı izletildiği programda, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de bir konuşma yaptı.

Milletin birliğini ve beraberliğini bozmak için bugüne kadar Anadolu topraklarında birçok saldırı meydana geldiğini belirten Epcim, şöyle devam etti:

"Doğrudan milletimizin birliğini, beraberliğini ve kardeşliğini hedef alan bu saldırılar her defasında yine milletimizin sarsılmaz iradesine çarpmıştır. Bu kirli emellerin eli kanlı failleri, 15 Temmuz 2016'da kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisine saklanmış maşalarını halkımızın üzerine sevk ederek adeta son hamlelerini gerçekleştirmeye çabalamışlardır. Fakat, vatanı uğruna her şeyini feda edebilen Türk milleti tarihte eşi ve benzerine rastlanılmamış bir destan yazarak bu senaryoyu da tertipleyenlerin yüzüne çarpmıştır. Ağır silahlar, tank ve helikopterlerle milletimizin üzerine mermi yağdıran FETÖ ihanet çetesi üyeleri bu girişimlerine karşı en ağır ve şiddetli cevabını yine Türk milletinden almıştır."

Konuşmarın ardından Vali Epcim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitlerinin anısını nesilden nesile taşımak amacıyla düzenlenen Sancak Koşusu'na katılan milli sporculara belge verdi.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Fatih Parkı'ndaki tarihi köprüde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Şehitler için merkez Kemaliye Camisi'nde Mevlid-i Şerif okunmasının ardından Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve beraberindekiler şehit mezarlarını ziyaret etti.

Kuran-ı Kerim tilaveti, tasavvuf musikisi ve ilahilerin okunmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak izlendi.

Fatih Parkı'ndaki etkinlikte konuşan Vali Kamuran Taşbilek, 15 Temmuz gecesi, halkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanları doldurun talimatıyla topyekün meydanlara indiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Milletimiz iradesine saldırıyı el birliğiyle, göğüs göğüsse el ele vererek o hain saldırıyı bertaraf etti. Allah'a şükür o karanlık gecenin kutlu bir sabahı oldu. Millet elbirliğiyle devletini yeniden kurtardı, devletine sahip çıktı. Hainleri çıkmış oldukları yolda bozguna uğrattı. Ben o gece ve milletin birliği uğruna bin yıldır canlarını feda eden bütün şehitlerimize şükranlarımı ifade ediyorum."

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de milletin 15 Temmuz'da yeni bir kahramanlık destanı yazdığını kaydetti.

Etkinlikte konuşan 15 Temmuz gazisi Mustafa Soysal da hain darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı.

15 Temmuz'u anlatmanın çok kolay bir şey olmadığını dile getiren Soysal, "O günü yaşamak lazım. O gün sanki kıyamet günüydü. Ben öyle tahmin ediyorum ki 15 Temmuz Türkiye'nin ikinci Kurtuluş Savaşıydı." şeklinde konuştu.

Etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği bisiklet turuna katılan sporculara, Vali Taşbilek tarafından Türk bayrağı takdim edildi.

Sinevizyon ve havai fişek gösterisiyle devam eden etkinliğin sonunda vatandaşlar demokrasi nöbetine katıldı.

Öte yandan programlar kapsamında camilerde 00.13'te itibarıyla sela sesleri yükseldi.