Son dakika haberleri! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru - Son Dakika

Son dakika haberleri! 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

Son dakika haberleri... AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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İba mesajında, 15 Temmuz'da Türk milletinin, üzerine kara bulutların çöktüğü anda yeniden dirildiğini belirtti.

15 Temmuz'un tarihteki çok önemli dönemeçlerden biri olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Beraberlik ve bağımsızlığımızı ortadan kaldırmayı hedefleyen hain darbe teşebbüsü, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti, hükümetimizin kararlı tutumu ve en önemlisi milletimizin devletine sahip çıkmasıyla bertaraf edilmiştir. Ayağa kalkan Türk milleti herkese, dostuna düşmanına nasıl bir millet olduğunu göstermiştir. Bu millet bu dirayeti tarih boyunca göstermeye Allah'ın izniyle devam edecektir.

Hain darbe kalkışması sırasında göğsünü kurşunlara, tanklara siper eden, canlarını feda eden şehitlerimiz ile gazilerimizi de unutmayacağız. Onlar bu vatan uğruna şehit ve gazi oldular. Bu vatanı bölmeye, yıkmaya, ortadan kaldırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu duygularla 15 Temmuz'da vatan savunmasında gözünü kırpmadan canlarını feda eden kahraman aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 15 Temmuz'un kahraman gazilerine şükranlarımı sunuyorum."

AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:29 Kaynak: AA

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