Son dakika haberleri... 15 Temmuz şehidi mezarı başında anıldı - Son Dakika

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit olan Barış Efe, Karabük'ün Eflani ilçesindeki mezarı başında dualarla anıldı. Şehidin kardeşi Serpil Efe, ağabeyinin "Bu vatanı hainlere yedirtmem" diyerek evden çıktığını söyledi.

Karabük Valiliği'nin, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında, şehit Barış Efe'nin Eflani ilçesi Çukurören köyü mezarlığındaki kabri ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin ailesi ile Vali Fuat Gürel, Eflani Kaymakamı Burak Öz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, Karabük İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz ile protokol üyeleri mezara karanfil bıraktı. Şehit Barış Efe'nin kız kardeşi Serpil Efe, "O akşam abim işten direk eve geldi. Akşam evde yemeğimizi yerken televizyonda haber kanallarında olayların olduğunu gördük. Neyin ne olduğunu anlamadık ilk başta. Abim yemek masasından kalktı, 'Anne ben gidiyorum' diye evden çıktı. Bizden helallik isteyerek çıktı. Evimiz Boğaz Köprüsü'ne zaten yakındı. Boğaz Köprüsü'nde şehit oldu. Çıkarken anneme, 'Bu vatanı hainlere yedirtmem' dedi. Bir can verdik gerekirse yine olsa yine dışarı çıkarız hiç tereddüt etmeden" dedi.