Patlama sesleri art arda geldi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda otomobil yandı - Son Dakika

Patlama sesleri art arda geldi! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda otomobil yandı
09.06.2021 14:32
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti, Beşiktaş sapağında bir otomobilde yangın çıktı. Alev alev yanan otomobilde patlamalar da yaşandı. Yangına itfaiye müdahale ederken trafikte aksama meydana geldi.
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9.06.2021 15:47:50. #1.12#
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