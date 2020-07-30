15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri, drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kuzey köprü girişi Edirne istikameti eski turnike alanında Kurban Bayramı öncesinde trafik denetimi yaptı.

Çikolata ve bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı

Araçlar durdurularak, sürücülere paketinde trafik kuralları ile ilgili mesajlar içeren çikolata ile "öncelik yayanın, öncelik hayatın" konularını içeren el broşürleri dağıtıldı.

Araçlarda bulunan çocuklara ise ebeveynlerinin trafik kurallarına uymaması durumunda onları uyarmaları için kırmızı düdük verildi.

Sürücüler uyarıldı

Polis ekipleri denetimde, sürücülere emniyet kemeri takmaları, aşırı hızdan kaçınmaları, uykusuz ve yorgun araç kullanmamaları konularında uyarıda bulundu.

İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekipleri de denetime drone ile destek verdi.

Vatandaşlar, trafik denetiminden ve polislerin dağıttığı hediyelerden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Denetimlerin bayram boyunca süreceği belirtildi.