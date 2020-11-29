Son dakika haberleri! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı

29.11.2020 05:21
Son dakika haberleri! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarı ile başladı.

KORONAVİRÜS  salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00 itibarı ile başladı. Kısıtlamaların başlaması ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim yapıldı.

Dünyayı ve ülkemizi esir almaya devam eden koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 20.00'de başladı. Kısıtlamanın başlaması ile birlikte polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim gerçekleştirdi. Yolu daraltarak tek şeride düşüren ekipler, araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etti. Herhangi bir izin belgesi veya mazereti olmayanlara ceza kesildi.Denetimler kısıtlamanın sona ereceği saate kadar devam edecek. Kısıtlamalar Pazar günü saat 10.00'a kadar devam edecek.


- Okur
Son dakika haberleri! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı
Son dakika haberleri! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı
Son dakika haberleri! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı
Son dakika haberleri! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı
Son dakika haberleri! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı - Son Dakika


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