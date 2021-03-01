15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi: 5 saatte ikna edildi - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi: 5 saatte ikna edildi

01.03.2021 06:13
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi: 5 saatte ikna edildi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu yönünde köprü üzerinde intihar girişiminde bulunan kişi ekiplerin yaklaşık 5 saatlik ikna çabaları sonucunda korkuluklardan indirildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu yönünde köprü üzerinde intihar girişiminde bulunan kişi ekiplerin yaklaşık 5 saatlik ikna çabaları sonucunda korkuluklardan indirildi. İntihar girişimi sırasında köprüde trafik yoğunluğu yaşandı. 56 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından saat 05.00 sıralarında bir kişi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ortasında köprünün korkuluklarına çıkarak intihar etmek istedi. Vatandaşı korkuluklarda gören sürücülerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sahil güvenlik ve deniz polisi de tedbir amaçlı bekletildi. İntihar girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'dan Asya'ya geçişte yoğun trafik oluştu. Polisin intihar teşebbüsünde bulunan kişiyi ikna etme çalışmaları yaklaşık 5 saat sürdü. İkna edilen kişi korkuluklardan alınarak, polis merkezine götürüldü.

(Fotoğraf)


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İntihar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi: 5 saatte ikna edildi - Son Dakika

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