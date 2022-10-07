Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

07.10.2022 11:46

Son dakika 3. sayfa haberine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstünde intihar girişimi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi, köprünün üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstünde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi, köprünün üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 1 saat köprünün üstünde bekleyen kişiyi polis ekipleri ikna etmeye çalışıyor,

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi, köprünün üstüne çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaklaşık 1 saat köprünün üstünde bekleyen kişiyi polis ekipleri ikna etmeye çalışıyor. Öte yandan İntihar girişimi nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi - Son Dakika
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