Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi - Son Dakika

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

05.12.2020 08:59
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi, System.String[]

Son dakika haber... Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı. İstanbul'da da denetimler arttırıldı. Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü'nde oluşturulan denetim noktasında ekipler tarafından sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yapılan denetim sırasında ise uzun araç kuyruğu oluştu.


Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Cengiz Çoban, 15 Temmuz, Kamera, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

DSÖ'den salgın sonrası için korkutan uyarı: Açlık ve yoksulluğun aşısı olmadığı için daha zorlu sorunlar bizi bekliyor Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi %94 başarı sağlayan korona aşısı Moderna: Veriler, aşının tüm yaş gruplarında kalıcı bağışıklık sağlayabileceğini gösterdi Masumlar Apartmanı'nın 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben, çöp evi ateşe veriyor Canlı yayında "Ordu Katar'a satıldı" tartışması! CHP'li Erdal Aksünger, Serkan Toper'in üzerine yürüdü 'Mini etek' sözleri tepki çeken Öykü Çelik, aşkını ilan etti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört ilimizi uyardı: Vakalar artıyor Ayşecan Tatari suda doğum yaptığı anları paylaştı! Fotoğrafın altına yazdıkları herkesi duygulandırdı
Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor         
09:01
Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı Ayrıldıkları konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım, iddiaları romantik pozlarıyla yalanladı         
08:23
Kısıtlamada aracını polislerin üzerine süren 70 yaşındaki alkollü vatandaşa 3 ayrı suçtan ceza kesildi Kısıtlamada aracını polislerin üzerine süren 70 yaşındaki alkollü vatandaşa 3 ayrı suçtan ceza kesildi         
08:03
Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti         
03:05
Beşiktaşlı Mensah'tan şampiyonluk paylaşımı: Sonunda deniz kenarında Türk çayı içeceğiz Beşiktaşlı Mensah'tan şampiyonluk paylaşımı: Sonunda deniz kenarında Türk çayı içeceğiz         
23:53
Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu Güzel sörfçü Palmateer, çırılçıplak soyunup dünyanın en büyük dalgalarına meydan okudu         
22:15
İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı İnsansız Hava Aracı AR-GE Merkezi'ni görüntüleyen 2'si Rus 3 kişi gözaltına alındı         
21:35
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı, Miami'den ev aldı         
20:55
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı Kahramanmaraş'ta polisimizi şehit eden katilin cenazesi morgda kaldı         
17:06
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek Acun Ilıcalı duyurdu! Ünlü oyuncu Cemal Hünal, Survivor 2021'de boy gösterecek         
12:51
Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı Nesrin Cavadzade, oyuncu sevgilisi Gökhan Alkan'ın evdeki yarı çıplak halini paylaştı         
10:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 09:13:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei