15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücüler güçlükle ilerledi - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücüler güçlükle ilerledi

12.03.2022 21:43

İSTANBUL'da aniden bastıran kar yağışının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan sürücüler güçlükle ilerledi.

İSTANBUL'da aniden bastıran kar yağışının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan sürücüler güçlükle ilerledi.

İstanbul'da yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı ile birlikte yollar bir anda beyaza büründü.Yağışın etkili olduğu dakikalarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanan sürücüler de güçlükle ilerledi. Yoldaki kar küreme çalışmalarına rağmen yolların kısa sürede karla kaplandığı görüldü. Köprü üzerindeki kar ve tipi nedeniyle sürücüler yavaş yavaş ilerleyerek yollarına devam etti.


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücüler güçlükle ilerledi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücüler güçlükle ilerledi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücüler güçlükle ilerledi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sürücüler güçlükle ilerledi - Son Dakika


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