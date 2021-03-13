Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu - Son Dakika

Son dakika haberleri: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
13.03.2021 08:44
Gelen son dakika haberine göre Korona virüse karşı yeni normal dönemde kısıtlamasının Cumartesi günü kalkmasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.
Korona virüse karşı yeni normal dönemde kısıtlamasının Cumartesi günü kalkmasıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu.
Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi gününü kısıtlamadan muaf yaptı. Havanın güzel olmasıyla birlikte vatandaşlar araçlarıyla sokağa akın etti. Sabah saatlerinden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere Anadolu yakasında trafik yoğunluğu yaşandı. - İSTANBUL
Son Dakika Kumar baskınında nereye kaçacağını şaşıran şüpheliler havalandırma boşluğunda yakalandı İtalya yeni korona dalgası nedeniyle kapanmaya gidiyor! Ülkenin yarısı karantinaya alınacak Akşener'den "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt: Benim önerim seçmende karşılığı olan biriyle yürünmesi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: HDP'nin kapatılmasını doğru bulmuyoruz Hava üssüne giren alkollü subay, arabasıyla savaş uçağına çarptı Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı