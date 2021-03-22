Son dakika haberleri: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika

Son dakika haberleri: 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
22.03.2021 08:02
Son dakika haberleri... Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHASokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Altunizade, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 07.54'de yüzde 58'e ulaştı. Araç trafiğinin Altunizade'den başladığı görüldü.
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