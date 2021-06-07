15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Son Dakika

Kademeli normalleşme sürecinde Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 07.19'da yüzde 38 oldu.

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