15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı
11.11.2020 16:52
Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020" öncesi, İstanbul tanıtımı yapılan çekimler kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılmıştı.
Formula 1 yarışlarının 14. etabı "Formula 1 DHL Turkish Grand Prix 2020" öncesi, İstanbul tanıtımı yapılan çekimler kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatılmıştı. Araç trafiğine kapatılan köprü, çekimlerin bitmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Çekimler sırasında 13.30 - 16.00 saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları her iki yönde trafiğe kapatıldı. Metrobüsler ise geçişlerini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çekimlerin bitmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı. Metrobüs geçişleri ise yeniden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönlendirildi.
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